Omicidio Mazzotta, Greco: “Colpo di pistola partito accidentalmente”, ma il giudice lo lascia in carcere

SURBO (Lecce) – L’assassino parla di un colpo partito accidentalmente ma il giudice si allinea con la ricostruzione degli inquirenti e conferma: si è trattato un omicidio volontario. Emmanuel Greco, l’idraulico di 33 anni, originario di Surbo, rimane in carcere per l’uccisione di Antimo Mazzotta, il ristoratore in pensione di 78 anni trovato morto lunedì mattina in un pozzo all’interno della sua proprietà, alla periferia di Torre Rinalda. Assistito dagli avvocati Federico Martella a Francesco Martinese, Greco ha inteso rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari, Luca Scuzzarella, nel corso dell’interrogatorio.

L’idraulico, padre di due bambini di 2 e 4 anni, ha parlato di una fatalità: il colpo di pistola con cui avrebbe ferito il pensionato sarebbe partito come effetto di una bastonata che Mazzotta gli avrebbe inferto a una mano. La sua versione, però, non è stata ritenuta credibile dal giudice che, pur non convalidando il fermo, ha disposto la custodia cautelare dietro le sbarre con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Si legge nel decreto: “La presenza del bastone, descritto da Greco come un tubo per l’irrigazione, è circostanza che richiede ulteriore verifica. Del tutto incoerente appare la circostanza secondo cui, a fronte dei diversi colpi di bastone che Greco dichiara di avere subìto, sia sul fianco sinistro che sulle braccia, lo stesso non abbia riportato alcuna ferita o ecchimosi.

La tesi della natura accidentale dello sparo letale, sostenuta dall’indagato, che ha ammesso di avere estratto la pistola e di avere inizialmente esploso volontariamente un primo colpo verso terra, non risulta inoltre compatibile con la regione del corpo attinta, posto che (salvo ogni ulteriore accertamento di natura balistica) per indirizzare l’arma verso il capo della vittima, Greco ha verosimilmente tenuto le braccia protese e non piegate per ripararsi dai colpi, come affermato nel corso dell’interrogatorio”. Per il giudice non regge la tesi dell’atto colposo che rimane “non credibile e del tutto fantasiosa”. In tal senso depone anche la il comportamento immediatamente successivo: Greco, infatti, non avrebbe attuato alcuna azione di soccorso, occultando il cadavere nel pozzo ed eliminando le tracce ematiche. Altrettanto significativa appare – a detta del giudice – la circostanza che sempre Greco non ricordi di avere smontato e successivamente occultato l’impianto video installato all’esterno dell’abitazione di Mazzotta e che avrebbe potuto riprendere l’intera scena del delitto”.

Le due versioni – quella degli inquirenti e dell’indagato – opposte e contrarie tra di esse saranno oggetto di ulteriori riscontri con il prosieguo degli accertamenti: il sostituto procuratore Luigi Mastroniani, il pm che sta coordinando le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo e presente all’interrogatorio, disporrà nei prossimi giorni una perizia balistica che servirà ad accertare la traiettoria del proiettile e l’effettiva compatibilità con la narrazione dell’arrestato, in carcere con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Una ricostruzione che deve ovviamente tenere conto di un dato oggettivo: Greco si sarebbe presentato in casa dell’anziano, armato di una pistola – una semiautomatica con caricatore e munizioni – che l’idraulico avrebbe portato con sé perché messo in guardia da un amico del carattere violento e irascibile dell’anziano. Già nei giorni precedenti, infatti, Greco si sarebbe presentato in casa dell’anziano in compagnia del padre per paura di eventuali reazioni violente dell’uomo. Le tensioni tra i due erano ormai note e scaturivano da alcuni lavori che Greco avrebbe effettuato alla centralina dell’autoclave nell’abitazione dell’ex ristoratore ritenuti dal cliente non eseguiti ad arte.

Da qui la richiesta dell’anziano di rientrare in possesso dei 300 euro pagati per il lavoro: una richiesta, a cui Greco si sarebbe opposto chiedendo a quel punto la restituzione della centralina. Sarebbe sorto un litigio, l’iniziale aggressione del proprietario di casa con un bastone (ricostruzione confermata da un vicino di casa che avrebbe sentito le urla) e poi un primo colpo esploso dall’idraulico per terra a scopo intimidatorio. E nel tentativo di evitare la gragnuola di bastonata che gli arrivavano addosso, sarebbe accidentalmente partito il colpo. Poi, preso dal panico, avrebbe cercato di sbarazzarsi del corpo. Una versione, però, a cui il giudice non ha creduto. Greco rimane in carcere: “Ha utilizzato un’arma che deteneva illegalmente – evidenzia sempre lo stesso giudice – per dirimere una controversia di modesto valore economico, il che dimostra una spregiudicatezza allarmante dell’indagato e la totale assenza di freni inibitori”.