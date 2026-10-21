Morte di Roberta Bertacchi, riesumata la salma della 26enne alla ricerca di tracce utili alle indagini

Casarano (Lecce) – Riesumata la salma alla ricerca di tracce utili per fare luce sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata morta a Casarano all’alba del 6 gennaio del 2024.
Per questo, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Ris, su incarico del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Francesco Valente, sono arrivati al cimitero di Ruffano e hanno prelevato le scarpe indossate dalla giovane deceduta. Per quella morte ancora avvolta nell’ombra risulta indagato, per istigazione al suicidio, il compagno della 36enne.
Alla riapertura del feretro hanno assistito i consulenti del pubblico ministero (il medico legale Alberto Tortorella e la genetista Giacoma Mongelli) e la consulente della famiglia della ragazza (la dottoressa Clara Rampulla dell’Istituto di scienze forensi di Milano).
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