Identificati dalla Polizia oltre 3mila soggetti e sanzionati diversi esercizi commerciali

Lecce – Controlli a tappeto da parte della Polizia di Stato. La scorsa settimana, la Polizia di Stato ha proseguito l’attuazione dei servizi straordinari di controllo del territorio su disposizione del Questore di Lecce Giampietro Lionetti.

I servizi nascono dall’esigenza di potenziare le misure di vigilanza per contrastare in modo più incisivo la criminalità diffuse e garantire l’ordine pubblico. I controlli sono avvenuti sia nel capoluogo sia nei comuni di Squinzano, Campi Salentina, Trepuzzi, Nardò e Copertino, con un’attenzione specifica verso le aree periferiche, i luoghi di aggregazione giovanile e il centro storico, interessati da fenomeni quali spaccio di stupefacenti, criminalità minorile e cosiddetta “malamovida”. Un presidio mirato, come sempre, ha riguardato inoltre la stazione ferroviaria di Lecce e le vie limitrofe, al fine di monitorare e gestire la presenza di persone senza fissa dimora e prevenire reati predatori.

L’attività di controllo ha portato all’identificazione in tutta la provincia di ben 3.218 persone e di 1.361 veicoli e alla contestazione di 9 violazioni al Codice della Strada con il ritiro di una patente di guida.

Nelle attività svolte sono stati impiegati gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, della Squadra Mobile, del Commissariato di Nardò e della Polizia Stradale. A seguito del briefing operativo iniziale, nel capoluogo, le pattuglie hanno perlustrato le principali piazze e zone di ritrovo cittadine, tra cui piazzetta Libertini, piazzetta Colonnello De Cristoforis, piazza Mazzini, piazza Sant’Oronzo, piazzetta Alleanza, piazzetta Santa Chiara, il Convitto Palmieri, il Parco Galateo e le vie Basseo, Paladini, Maremonti e Ascanio Grandi.

Il dispositivo di controllo ha interessato anche la verifica delle attività commerciali cittadine, portando all’ispezione di otto esercizi e al rilevamento di sei illeciti amministrativi. Nello specifico, il personale della Polizia Amministrativa della Questura ha sanzionato una sala giochi per mancata esposizione della Scia, diffidando il titolare a regolarizzare ulteriori anomalie. In un esercizio di vicinato, gli agenti hanno proceduto al sequestro di circa 30 chili di alimenti privi di tracciabilità, contestando al contempo carenze igienico-sanitarie e la mancata esposizione di Scia e cartelli di divieto di fumo.

Inoltre, il Questore di Lecce ha emesso diverse misure di prevenzione personali nei confronti di soggetti responsabili di illeciti sul territorio della provincia.

La prima misura riguarda un foglio di via obbligatorio della durata di due anni dal Comune di Casarano, disposto nei confronti di un uomo denunciato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio.

Un secondo foglio di via obbligatorio di tre anni dal Comune di Surbo è stato emesso su proposta dei Carabinieri di Surbo, nei confronti di un uomo deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione commesso nell’area di sosta di un esercizio commerciale.

Un ulteriore foglio di via obbligatorio di anni 3 dal Comune di Galatina è stato disposto su proposta dei Carabinieri di Galatina a carico di un uomo autore di danneggiamenti presso il Pronto Soccorso.

Ma è stato anche emesso un altro foglio di via di 2 anni dal Comune di Ruffano nei confronti di un uomo, su proposta dei Carabinieri, deferito in stato di libertà per porto ingiustificato di strumento atto ad offendere.

Emesso, inoltre, un avviso orale nei confronti di un uomo residente a Taviano, poiché a suo carico elementi di fatto tali da farlo ritenere elemento pericoloso per la sicurezza pubblica, poiché è stato tratto in arresto e più volte condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Infine, emesso un Daspo di anni 2 nei confronti di un giovane che, durante lo svolgimento dell’incontro di calcio tra le squadre Ruffano-Ginosa, è stato sorpreso dai Carabinieri in servizio di ordine pubblico, con un coltello a molla tascabile.