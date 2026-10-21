Spinge il conducente, si impossessa del suo furgone e se lo porta via, il mezzo è stato poi ritrovato vuoto

Lido Marini (Lecce) – Si impossessa del furgone e spintona il conducente, fino a farlo cadere sull’asfalto.
Il furto si è verificato ieri mattina, attorno a mezzogiorno, a Lido Marini, località balneare tra Ugento e Salve. Il conducente del mezzo, utilizzato per la consegna di prodotti caseari, aveva appena parcheggiato davanti a uno dei bar più frequentati, quando un individuo col volto coperto lo ha affrontato e lo ha spinto tanto da farlo cadere. L’uomo ha riportato ferite, fortunatamente di lieve entità. Poi il malvivente si è messo al volante del furgone ed è fuggito via, facendo perdere le sue tracce.
Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Salve, che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile, anche con l’aiuto delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il furgone è stato poi ritrovato a Ugento, ma senza i prodotti che trasportava.
- PoliticaBorgo Piave, l’ex caserma diventa casa: undici alloggi sociali (ma ci vuole una graduatoria), locali commerciali e verde
- Prima PaginaOltre 300 pazienti fragili in attesa di cure odontoiatriche al Fazzi: l’Ordine dei Medici scrive all’Asl e chiede interventi urgenti
- Archivio NotizieLecce, a Santa Rosa arrivano 15 nuovi alberi al posto delle yucche e marciapiedi rimessi a nuovo. Ma c’è anche un esposto
- CronacaLasciata con pochi viveri e senza riscaldamento per giorni infermiera condannata per maltrattamenti sulla madre
- CronacaPaura per un incidente tra scooter in tangenziale e due giovani restano feriti
- PoliticaVia XXV Luglio, conto alla rovescia per la fine dei lavori: entro dicembre la strada sarà pronta