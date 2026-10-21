Spinge il conducente, si impossessa del suo furgone e se lo porta via, il mezzo è stato poi ritrovato vuoto

Lido Marini (Lecce) – Si impossessa del furgone e spintona il conducente, fino a farlo cadere sull’asfalto.

Il furto si è verificato ieri mattina, attorno a mezzogiorno, a Lido Marini, località balneare tra Ugento e Salve. Il conducente del mezzo, utilizzato per la consegna di prodotti caseari, aveva appena parcheggiato davanti a uno dei bar più frequentati, quando un individuo col volto coperto lo ha affrontato e lo ha spinto tanto da farlo cadere. L’uomo ha riportato ferite, fortunatamente di lieve entità. Poi il malvivente si è messo al volante del furgone ed è fuggito via, facendo perdere le sue tracce.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Salve, che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile, anche con l’aiuto delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il furgone è stato poi ritrovato a Ugento, ma senza i prodotti che trasportava.