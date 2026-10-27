“Note e Serata di Pace”. Lo Sport che Aiuta: La Maglia dell’U.S. Lecce per il Sociale

LECCE – Il 30 Ottobre 2026 alle ore 18:30, gli storici spazi della Fondazione Palmieri (Vico dei Sotterranei, Lecce) si trasformeranno in un crocevia di solidarietà, arte e impegno civico per l’evento “Note e Serata di Pace”. L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dall’Associazione Culturale APS-ETS “HORAH” (Tempio della Pace) in stretta collaborazione con Edizioni i Quaderni del Bardo IQdB, nasce con un obiettivo chiaro e inderogabile: la lotta contro ogni forma di violenza di genere.

In un momento storico in cui il Terzo Settore è chiamato a costruire reti di protezione e sensibilizzazione, l’evento – che porta anche il titolo “Lo Sport nel CUORE di Lecce” – dimostra come la sinergia tra enti territoriali possa generare un impatto sociale concreto. L’iniziativa vanta il patrocinio di istituzioni e realtà fondamentali per lo sviluppo del territorio: la Banca Popolare Pugliese, l’Unione Sportiva Lecce, la Fondazione Palmieri onlus e la Proloco di Lecce APS.

Lo Sport che Aiuta: La Maglia dell’U.S. Lecce per il Sociale Il cuore pulsante dell’evento sarà la straordinaria partecipazione dell’Unione Sportiva Lecce. Durante la serata, alla presenza del calciatore Youssef Maleh (U.S. Lecce), la società donerà una Maglia Ufficiale della squadra. Questo cimelio sarà al centro di una raccolta fondi basata su donazione spontanea, il cui ricavato sarà completamente e direttamente devoluto in beneficenza a sostegno di persone in situazione di svantaggio sociale. L’Associazione beneficiaria sarà le Ali del Sorriso APS di Bari, il cui Presidente scrive per l’occazione: “Sapere che avete scelto di destinare il ricavato dell’asta alla nostra associazione mi riempie il cuore di gioia e commozione. È un gesto di grande sensibilità, generosità e nobiltà, che rappresenta per noi un sostegno prezioso e un segno importante di fiducia nel nostro impegno. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa. Con sincera emozione e profonda gratitudine” (Donatella Mattia – Le Ali del Sorriso Aps)

Musica e Riflessione: Un Programma di Altissimo Profilo Il messaggio di speranza troverà voce anche attraverso l’arte. A seguire, il pubblico potrà assistere a uno Spazio Musicale curato dalla Direttrice D’Orchestra Maestra Anna Ciaccia, arricchito dalla partecipazione del Maestro Sassofonista Fulvio Palese.

Ad approfondire le tematiche della serata, intrecciando l’impegno sociale alla promozione del territorio e alla prevenzione criminologica, interverranno:

Grazia Piscopo – Presidente dell’Associazione Culturale “Horah”.

Maria Gabriella De Iudicibus – Presidente della Proloco di Lecce.

Antonio Russo – Criminologo.

Stefano Donno – editore de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

Informazioni per la Stampa e Contatti:

Data e Ora: 30 Ottobre 2026, ore 18:30

Luogo: Fondazione Palmieri, Vico dei Sotterranei, Lecce

Ingresso: Libero

Enti Promotori: Associazione Culturale APS-ETS “HORAH” Lecce, Edizioni i Quaderni del Bardo IQdB

Patrocini: Banca Popolare Pugliese, Unione Sportiva Lecce, Fondazione Palmieri onlus, Proloco di Lecce APS