Droga nascosta nell’auto e in un appartamento: tre arresti nel Basso Salento

SALENTO – Cocaina e hashish suddivisi in dosi, denaro contante e materiale per il confezionamento. Tre persone, un uomo di 44 anni, una donna di 43 e un giovane di 23 anni, sono state arrestate dai carabinieri in due distinte operazioni a Specchia e Vignacastrisi, frazione di Ortelle.

Il primo intervento è scattato intorno alle 20, in una contrada di Specchia. I militari della Radiomobile di Tricase hanno fermato un’utilitaria con a bordo i due adulti e, durante la perquisizione, hanno trovato un pacchetto di sigarette nascosto sotto il sedile con circa 8 grammi di cocaina, suddivisa in 19 dosi. Nel cruscotto erano invece occultati circa 5 grammi di hashish, ripartiti in quattro dosi.

Sequestrati anche 250 euro in contanti. Su disposizione del pubblico ministero di turno, entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Il secondo arresto è avvenuto a Vignacastrisi, dove i militari della stazione di Poggiardo hanno fermato un 23enne già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, all’uscita da una struttura ricettiva, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo fuggendo a piedi, ma è caduto dopo aver perso l’equilibrio ed è stato bloccato. Il giovane è difeso dall’avvocato Aurelio Elia.

La successiva perquisizione personale e dell’appartamento nella sua disponibilità ha portato al sequestro di circa 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un grammo di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.020 euro in contanti. Il 23enne è stato condotto nella casa circondariale di Lecce, su disposizione del pubblico ministero.