Controlli a tappeto, oltre 3.000 persone identificate. In casa una carabina, 23enne in carcere

SALENTO – Oltre 3mila persone identificate, 1.274 veicoli controllati e un 23enne trasferito in carcere dopo le violazioni degli arresti domiciliari. È il bilancio dei controlli straordinari della Polizia di Stato svolti dal 19 al 25 ottobre a Lecce, Squinzano, Trepuzzi e Copertino.

Nel corso della settimana, gli agenti hanno intensificato i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga, ai reati predatori e alla criminalità minorile. Le verifiche hanno interessato anche le attività commerciali, le aree periferiche, la stazione ferroviaria e i luoghi della movida nel centro storico.

A Lecce, durante i controlli amministrativi, sono state contestate a un bar due violazioni, relative all’emissione di odori molesti e all’occupazione illecita di suolo pubblico. A Squinzano e Trepuzzi sono stati effettuati accertamenti sugli avventori di diverse sale giochi.

Sul fronte giudiziario, il 21 ottobre la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 23enne residente a Lecce, già sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta del pubblico ministero, dopo le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.

Durante un controllo effettuato il 19 ottobre nell’abitazione del giovane, gli agenti avevano trovato una persona estranea al nucleo familiare, non autorizzata a essere presente, e una carabina ad aria compressa calibro 4,5 con ottica di precisione e munizioni in piombo, custodite nella camera da letto.

Il 23enne, già gravato da precedenti per rapina, ricettazione e maltrattamenti in famiglia, è stato quindi accompagnato in carcere.