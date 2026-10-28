Oleoturismo, la Puglia vola al secondo posto in Italia: il 28% dei turisti sceglie gli ulivi salentini e pugliesi

PUGLIA – La Puglia si conferma una delle mete regina del turismo legato all’oro verde. Con il 28% delle preferenze espresse dai turisti italiani, la regione conquista il secondo posto nazionale subito dietro la Toscana (29%), forte di un patrimonio unico fatto di oltre 370mila ettari coltivati, 60 milioni di piante e quasi 150mila aziende olivicole (pari al 43% delle imprese agricole regionali).

I dati emergono dal secondo Rapporto sul turismo dell’olio 2026, curato da Roberta Garibaldi e promosso da Associazione Nazionale Città dell’Olio, Coldiretti e Unaprol, presentato dall’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli in occasione dell’illustrazione della nuova legge sull’oleoturismo.

A spingere il settore è la forte richiesta di esperienze immersive e legate al benessere: il 71% dei turisti sogna una cena tra gli ulivi, il 70% chiede degustazioni guidate in abbinamento ai prodotti tipici locali e il 65% desidera visitare frantoi storici, ipogei e antiche dimore rurali. Cresce contemporaneamente l’interesse per la salute: il 65% dei visitatori vuole approfondire le proprietà nutraceutiche dell’olio extravergine d’oliva e il 60% punta a conoscere da vicino le differenti cultivar e le loro note sensoriali.

Numeri che valorizzano il peso economico del comparto: la Puglia da sola concentra il 40% della superficie olivicola del Mezzogiorno, quasi il 32% di quella nazionale e l’8% di quella europea, per un valore della produzione lorda vendibile che si aggira attorno al miliardo di euro, sigillato da cinque DOP e dall’IGP Olio di Puglia.

“L’oleoturismo rappresenta una concreta opportunità di diversificazione del reddito per le nostre aziende agricole”, sottolinea Coldiretti Puglia, ricordando come la normativa nazionale riconosca questa attività connessa — che include visite guidate in frantoio e oliveti, percorsi didattici e vendita diretta (escludendo la ristorazione tradizionale, soggetta a regole specifiche) — come un motore di attrazione attivo tutto l’anno. Un fenomeno che premia anche l’attenzione delle famiglie italiane: oltre l’82% cerca ormai prioritariamente olio 100% italiano a scaffale per sostenere il lavoro dei produttori locali e l’economia dei territori.

Dalle masserie storiche ai frantoi ipogei del Salento, l’olio smette così di essere un semplice condimento e si trasforma nel racconto vivo dell’identità, della salute e del paesaggio pugliese.