Notte di fuoco nel Salento, alle fiamme una Fiat Panda. Il rogo minaccia anche un’abitazione

MELENDUGNO (Lecce) – Una Fiat Panda è stata completamente distrutta dalle fiamme nella notte a Melendugno. L’incendio ha danneggiato anche un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze e minacciato un’abitazione.
L’allarme è scattato intorno alle 2:30 in via Santa Caterina, dove è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce.
Le fiamme hanno avvolto la Fiat Panda, provocando danni da irraggiamento termico anche a una Fiat 600 parcheggiata accanto.
I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, scongiurando la propagazione del rogo all’abitazione vicina.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Lecce e il comandante della stazione di Melendugno, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’accaduto.
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