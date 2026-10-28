Un 59enne morì a distanza di giorni dalla sostituzione di una valvola aortica, archiviata inchiesta per medici e infermieri

MARTANO (Lecce) – Non ci fu alcuna responsabilità sulla morte di Fernando Caracuta, un termoidraulico di 59 anni originario di Martano, a distanza di due settimane da un’operazione per la sostituzione di una valvola aortica per alcune improvvise complicanze. Dall’esame complessivo degli atti di indagine emerge, infatti, la gestione di un quadro clinico e anatomo-patologico che consente di escludere profili di responsabilità penale a carico dei sanitari coinvolti. In particolare, la consulenza medico-legale espletata dal consulente, offre una ricostruzione puntuale, coerente dal punto di vista logico e scientifico e chiaramente esplicativa della sequenza degli accertamenti diagnostici e terapeutici e delle operazioni eseguite dal ricovero (avvenuto in data 28 agosto 2025) al giorno del constatato decesso del paziente (25 settembre 2025).

Così il gip del tribunale di Lecce, Francesco Valente, ha rigettato l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dai familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Francesco Spagnolo che chiedevano nove indagini e archiviato il procedimento a carico di 12 indagati (tra medici e infermieri del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Vito Fazzi) con le accuse di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Secondo quanto denunciato dai familiari, il 59enne aveva programmato l’operazione già da tempo. A metà settembre è così finito sotto i ferri. L’operazione, a dire dell’equipe medica, sarebbe stata eseguita secondo i protocolli ma a distanza di 48 ore, improvvisamente, le condizioni del paziente si sarebbero aggravate tanto da doversi richiedere il trasferimento in terapia intensiva dove è deceduto il 25 settembre.

Depositata la denuncia, è scattata l’indagine condotta dagli agenti sfociata con l’iscrizione dei medici nel registro degli indagati. Ma il gip, nella sua ordinanza di archiviazione, valorizza gli esiti della consulenza in cui si esclude come causa della morte l’inadeguatezza della protezione miocardica, la quale, invece, poteva ritenersi svolta dai sanitari in maniera pienamente rispettosa delle regole tecniche e cautelari richieste dal caso di specie, con ciò non potendo dunque assurgere a fattore causalmente incidente sull’evento ischemico finale. Con riferimento all’ipotesi dell’embolizzazione corpuscolata di frammenti calcifici, i consulenti si sono espressi nel senso di escludere la stessa come fattore causale rilevante perché dagli esami autoptici svolti le coronarie risultavano pervie; come terza ipotesi, ovvero l’eventualità di alterazioni coronariche connesse al posizionamento delle suture, nessuna censura sembra poter essere mossa ai sanitari che si determinavano per l’operazione, in considerazione del fatto che le linee guida del settore, previste per i pazienti, come il Caracuta, affetti da patologie cardiache valvolari e richiamate dai consulenti del pm, qualificano come adeguata l’indicazione di trattamento chirurgico della condizione di difficoltà cardiaca valvolare, a meno che non ci sia un elevato rischio operatorio; rischio operatorio che nel caso del sig. Caracuta non poteva dirsi elevato” nonostante il giudice rilevi la sussistenza del “nesso causale tra le condotte poste in essere dai sanitari (nello specifico: l’apposizione della valvola) e l’evento morte”.

Gli indagati erano difesi dagli avvocati Luigi Covella, Carlo Valente e Fabio Ruberto.