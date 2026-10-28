Torna a Lecce la Giornata per la legalità e la trasparenza. Appuntamento il 29 ottobre con gli esperti della Riforma Foti

LECCE – Con un focus su “Le nuove frontiere della responsabilità amministrativa e contabile dopo la Legge di riforma 1/2026” torna, a Palazzo dei Celestini, la Giornata per la legalità e la trasparenza promossa dalla Provincia di Lecce.

In agenda giovedì 29 ottobre, dalle 9 alle 14, nella sala consiliare, l’evento formativo di questa edizione 2026, dunque, è dedicato alla cosiddetta “Legge Foti”, che ha modificato la disciplina della responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e dei dirigenti pubblici e le funzioni della Corte dei conti.

La giornata si aprirà con il saluto di Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce. Introdurrà i lavori Angelo Caretto, segretario generale e responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Provincia di Lecce, che come ogni anno ha curato l’organizzazione dell’evento.

Rivolto al personale interno, ma anche ad amministratori, segretari, dirigenti e funzionari dei Comuni del territorio provinciale, l’incontro vedrà come relatori Alberto Bicocchi, avvocato, incaricato di alta qualificazione professionale presso la Procura Regionale della Corte dei Conti Puglia e autore di pubblicazioni, e Roberto Verardo, incaricato di alta professionalità del Pubblico Ministero contabile presso la Procura Regionale della Corte dei Conti Puglia.

Nel corso dei lavori, saranno approfonditi, anche attraverso l’analisi di casi pratici, gli attuali confini della responsabilità in cui possono incorrere dipendenti ed amministratori pubblici per comportamenti che causano un danno economico all’ente pubblico, da risarcire dinanzi alla Corte dei Conti.

L’iniziativa formativa si concluderà con la somministrazione di un test finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.