Si presenta in casa degli sposi con un regalo ma viene aggredita e finisce in ospedale, sposo condannato

RACALE (Lecce) – Minacciata di morte e aggredita fisicamente dal marito della sua amica non appena arrivata in casa della donna per portare una busta con un regalo in denaro il giorno dopo il loro matrimonio. Per questa vicenda, un 48enne di Racale è stato condannato a 2 anni di reclusione dal gup Angelo Zizzari al termine del processo che si è celebrato in abbreviato.

I fatti: la donna aveva dato conferma della sua presenza al matrimonio. Arrivato il giorno del fatidico sì, avendo problemi di salute, avrebbe inoltrato un messaggio alla sposa avvisando che, per cause indipendenti dalla propria volontà – non avrebbe potuto prendere parte alla cerimonia. Nel contempo, però, avrebbe rassicurato che l’indomani sarebbe andata a trovare l’amica e suo marito a fare gli onori dovuti.

Per tutta risposta il coniuge avrebbe risposto con un messaggio offensivo al quale la persona offesa non avrebbe replicato dal momento che, solo poche ore dopo, sarebbe andata di persona portando una busta con un regalo in denaro (e a chiedere anche spiegazioni sul contenuto di quel messaggio). Appena arrivata, però, sarebbe stata aggredita verbalmente e fisicamente dall’uomo, sceso impugnando una mazza da baseball. Senza dire nulla, le avrebbe sferrato una testata all’altezza del naso e dell’occhio sinistro. Mentre si consumava l’aggressione l’avrebbe minacciata: “Ti uccido oggi, ti uccido”. Nonostante avesse tramortito la donna, l’uomo non avrebbe accennato a calmarsi.

Anzi. Le avrebbe sferrato pugni a ripetizione su tutto il corpo afferrandola per i capelli. La malcapitata avrebbe anche cercato di difendersi ma l’uomo avrebbe continuato a brandire la mazza da baseball iniziando a colpirla. Anche in testa. Solo grazie all’intervento di un’amica, il 48enne si sarebbe allontanato non prima di aver focalizzato la sua attenzione su quest’ultima e rivolgendole parole del tipo: “A Racale comando io” e altre espressioni di questo genere per poi ritornare a casa.

Di lì a poco sarebbe sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri e, solo a quel punto, l’uomo si sarebbe dimostrato tranquillo. La 52enne, nel frattempo, a causa dei colpi ricevuti e di dolori sempre più fitti, venne accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli con una prognosi di 30 giorni. Anche l’amica – parte civile – formalizzò una denuncia per le ripetute minacce di morte e costretta anche lei a fare ricorso alle cure dei medici con una prognosi di 10 giorni. L’imputato era difeso dall’avvocato Roberto D’Ippolito. Le parti civili erano assistite dagli avvocati Francesco Martinese e Federic Martella.