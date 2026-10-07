Ospedale di Tricase, Fp Cgil Lecce: “Indennità agli operatori del Pronto Soccorso”

“La Regione Puglia riconosca l’indennità al personale del Pronto Soccorso dell’ospedale di Tricase”. Con una lettera indirizzata al presidente della Regione, Antonio Decaro, e all’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia, oltre che ai vertici della Asl, la Fp Cgil Lecce lancia un appello per riportare equità e giustizia nelle buste paga dei lavoratori della sanità. Il sindacato chiede infatti di riconoscere l’indennità di Pronto Soccorso ai dipendenti dell’ospedale di Tricase. L’accordo regionale siglato il 9 aprile scorso esclude ingiustamente le strutture ecclesiali dal beneficio economico: una scelta che penalizza pesantemente medici e infermieri del “Cardinale Panico”.

Parliamo di professionisti che affrontano ogni giorno turni massacranti per garantire la salute dei cittadini, esattamente come i loro colleghi degli altri pronto soccorso della provincia. “Serve una rapida correzione di una evidente anomalia amministrativa ed un atto formale che ristabilisca equità nel servizio sanitario regionale”, dicono Floriano Polimeno, segretario generale della Fp Cgil Lecce, e Andrea Rizzo, delegato Fp Cgil dell’ospedale di Tricase.

Vale la pena di ricordare come il presidio di Tricase sia un Dea di primo livello (Dipartimento di emergenza urgenza, ossia una struttura che unisce il Pronto Soccorso ad altri reparti specialistici per curare pazienti in condizioni critiche), in cui ogni giorno si offrono prestazioni “tempo dipendenti” (come ad esempio pazienti politraumatizzati o colpiti da ictus e infarti). Lavoratrici e lavoratori gestiscono con competenza situazioni dal forte carico emotivo che comportano grandi responsabilità, esattamente come avviene nei vicini presidi sanitari statali.

“Escluderli dal riconoscimento economico formale crea una disparità di trattamento inaccettabile tra colleghi, visto che il sistema sanitario locale si regge sull’impegno costante di tutti gli operatori, senza distinzioni burocratiche”, spiega Polimeno. “La Regione intervenga con urgenza per disporre la corresponsione della specifica indennità anche ai dipendenti degli ospedali ecclesiali, sanando così un incomprensibile vuoto normativo a partire dal personale del Pronto Soccorso. Solo applicando criteri omogenei potremo chiudere una vertenza che genera profondo malcontento tra i professionisti sanitari che salvano vite ogni giorno”.