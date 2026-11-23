NEVIANO – Diciassette interventi urgenti sui presidi di sicurezza e un certificato antincendio che manca da oltre due anni. È il quadro che, secondo l’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Neviano, emerge dalle determine numero 546, 547 e 548, pubblicate il 20 novembre all’Albo pretorio. Gli atti riguardano l’aula polifunzionale di via Dante, sede di associazioni e spazio per eventi aperti alla cittadinanza. Il presidente del Consiglio comunale, Adriano Napoli, ha chiesto al responsabile del settore una relazione scritta urgente per accertare quali autorizzazioni siano agli atti e chiarire perché la struttura sia rimasta operativa. In attesa delle risposte, si riserva di portare il caso in Consiglio comunale.

“È inaccettabile che una struttura pubblica destinata all’aggregazione, sede stabile di realtà associative e teatro di numerosi eventi aperti alla comunità, sia rimasta operativa per così tanto tempo in assenza delle certificazioni di sicurezza previste dalla legge e con criticità tecniche così rilevanti. La sicurezza dei cittadini non può e non deve mai essere oggetto di sottovalutazioni, ritardi burocratici o superficialità gestionali. Le conseguenze di un eventuale incidente o principio d’incendio in un locale non a norma avrebbero potuto tradursi in un disastro umano ed erariale di proporzioni incalcolabili per l’intera comunità e per l’Ente stesso.

Per tali ragioni ho provveduto a richiedere relazioni scritte dettagliate e urgenti al Responsabile comunale di riferimento sulla reale documentazione autorizzativa esistente dell’Aula Polifunzionale di via Dante. È necessario che venga ricostruita l’intera catena delle responsabilità per capire i motivi per i quali non si è provveduto per tempo al rinnovo del titolo antincendio e perché non sia stata disposta l’immediata chiusura cautelativa dei locali fino all’avvenuta messa a norma. In attesa di ricevere i riscontri formali richiesti, mi riservo di adottare ogni più opportuno provvedimento istituzionale e di portare la questione all’attenzione dell’Assise consiliare. Colgo infine l’occasione per ringraziare pubblicamente l’opposizione, i consiglieri Zappi e Pasca, che ha avuto la sensibilità e il senso civico di sollevare per tempo il caso, portando alla luce una gravissima situazione rimasta troppo a lungo sottovalutata”.