CAPRARICA DI LECCE – Il verde della speranza torna a illuminare uno degli ingressi del paese. Nella mattinata di domenica 22 novembre, la rotatoria di Via Castrì ha fatto da cornice a una cerimonia sentita e partecipata: la messa a dimora di tre giovani alberi di ulivo, donati e piantumati. L’appuntamento, scelto per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi e promosso all’interno del Service “I Lions per l’ambiente e per la pace”, ha visto lavorare fianco a fianco i soci del club, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e numerosi residenti, tutti uniti dal desiderio di riqualificare uno spazio pubblico carico di significato.

Per una terra come il Salento, profondamente segnata negli ultimi anni dalla perdita di milioni di piante secolari, l’arrivo di tre nuovi ulivi rappresenta molto più di un semplice intervento di arredo urbano. È un piccolo ma potente atto di resistenza e di rinascita. Ogni giorno, chiunque percorrerà quel tratto di strada potrà posare lo sguardo su un simbolo vivo della cultura locale, un invito silenzioso rivolto soprattutto ai più giovani affinché imparino a proteggere e amare il proprio ecosistema.

A sottolineare il senso profondo dell’iniziativa è intervenuto il Presidente del Lions Club “Salento Porta Grika”, Angelo Bramato: «Piantare un ulivo nel nostro Salento non è mai un gesto banale, ma una vera e propria promessa d’amore verso la nostra terra. Con questo service abbiamo voluto dare concretezza al motto mondiale We Serve: servire la comunità significa prendersi cura dei luoghi in cui viviamo e seminare messaggi di pace e speranza. L’ulivo è l’emblema universale di concordia e oggi, piantando queste tre radici, vogliamo ricordare a tutti che il cambiamento parte sempre da un’azione condivisa».

Un impegno che guarda al futuro e che punta a coinvolgere sempre più energie positive sul territorio, come evidenziato dal Primo Vice Presidente Dolores Merico e dal Secondo Vice Presidente Mario Lorubio: «Il Lions Club “Salento Porta Grika” è una realtà viva, dinamica e profondamente radicata nella Grecìa Salentina e nei comuni limitrofi. Giornate come questa dimostrano la forza del nostro associazionismo: insieme si possono realizzare progetti concreti per l’ambiente, per i giovani e per chi ha più bisogno. Per questo motivo le porte del nostro Club sono sempre aperte a tutti quei cittadini, professionisti e amici che sentono il desiderio di mettersi in gioco, dedicare un po’ del proprio tempo agli altri ed entrare a far parte della grande famiglia lionistica».

A cerimonia conclusa, resta la soddisfazione di aver regalato alla comunità un polmone verde in miniatura, ma dal valore immenso: tre alberi destinati a mettere radici profonde, proprio come lo spirito di servizio e di apertura verso nuovi soci che anima quotidianamente l’azione del Lions Club “Salento Porta Grika”.