Strade che vengono aperte, richiuse, asfaltate e che, dopo pochissimo tempo, tornano a presentare cedimenti, avvallamenti e pericolose buche. È quanto si sta verificando a Lecce, in via Luigi Sturzo, all’intersezione con via Santi Giacomo e Filippo, dove, a distanza di pochissimo tempo dall’esecuzione di alcuni lavori sul manto stradale, si sta già formando una piccola voragine, proprio in corrispondenza di un attraversamento pedonale. A documentare la situazione sono alcune fotografie che mostrano chiaramente come, lungo il margine della recente asfaltatura, si sia già aperto un foro, con un evidente deterioramento del materiale circostante.

Una situazione che, se non affrontata tempestivamente, rischia di aggravarsi, trasformando quello che oggi appare come un cedimento circoscritto in una voragine ben più ampia, con possibili conseguenze per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. «Ci chiediamo come sia possibile che lavori eseguiti da pochissimo tempo presentino già simili criticità», dichiara Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. «Ma soprattutto ci chiediamo perché il Comune di Lecce continui a non esercitare, almeno per quanto emerge da situazioni come questa, un’efficace attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori che interessano le strade cittadine. Chi verifica la qualità dei materiali utilizzati? Chi controlla che gli interventi siano eseguiti a regola d’arte? Chi accerta, prima di accettare i lavori, che il ripristino del manto stradale sia effettivamente sicuro e destinato a durare nel tempo?»