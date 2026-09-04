Balneari, nuova sentenza del Consiglio di Stato. Salvemini: “Gare senza rinvii e più spiagge libere”

LECCE – I Comuni devono avviare “senza indugi” le gare per l’assegnazione delle concessioni balneari e concluderle nel più breve tempo possibile. È quanto stabilisce una nuova sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui attendere la scadenza del 30 settembre 2027, quando esistono già le condizioni per procedere, avrebbe una finalità meramente dilatoria. Una pronuncia che riporta al centro un tema sul quale interviene l’ex sindaco di Lecce Carlo Salvemini, sempre più convinto della necessità di mettere le concessioni a gara e di superare una stagione segnata da proroghe, incertezze e continui contenziosi. “Leggendo questa notizia sono tornato inevitabilmente agli anni nei quali, da sindaco di Lecce, ci trovammo davanti allo stesso problema”, ricorda Salvemini.

La sua amministrazione decise di non riconoscere la proroga automatica delle concessioni fino al 2033, affrontando i ricorsi, le sentenze del Tar e i successivi appelli del Comune. Fu lo stesso ex primo cittadino a chiedere l’intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per fare chiarezza su una materia nella quale migliaia di amministrazioni locali erano state lasciate sole, strette tra norme nazionali e diritto europeo. Le sentenze 17 e 18 del 2021 stabilirono che le proroghe automatiche dovevano essere disapplicate. “Cinque anni dopo siamo ancora qui”, osserva Salvemini, sottolineando come nel frattempo siano cambiate leggi e scadenze, mentre la politica nazionale ha continuato a rinviare. Sindaci, dirigenti e funzionari sono stati così costretti a scegliere se prorogare le concessioni, disapplicare le norme, bandire le gare oppure attendere nuovi interventi legislativi, con il rischio di contenziosi dietro ogni decisione. Il paradosso, secondo l’ex sindaco, continua ancora oggi: il Consiglio di Stato ordina ai Comuni di procedere rapidamente, ma lo Stato non ha ancora approvato definitivamente il bando-tipo nazionale che dovrebbe mettere a disposizione degli enti locali uno schema uniforme.

La sua assenza non impedisce giuridicamente di avviare le procedure, ma obbliga ogni Comune a elaborare autonomamente criteri, clausole e modalità di selezione in una materia già attraversata da anni di ricorsi, aumentando l’esposizione delle amministrazioni a nuove contestazioni. “Lo Stato, insomma, dice ai Comuni di non aspettare mentre tarda ancora a consegnare loro lo strumento che dovrebbe consentire di procedere con regole più uniformi e maggiore certezza”, evidenzia Salvemini. Lecce rappresenta un esempio concreto: la città dispone di uno strumento di pianificazione della costa, ma le gare per i lotti in scadenza non vengono bandite proprio richiamando l’attesa del modello nazionale.

Una situazione che, per l’ex sindaco, non può trasformarsi in un alibi per rinviare indefinitamente, pur dimostrando quanto i Comuni siano stati lasciati esposti alle conseguenze di un quadro normativo ancora incompleto. Ma accanto alla questione delle gare emerge un altro nodo, che nessuna sentenza potrà sciogliere al posto della politica: stabilire quanta parte delle coste debba rimanere libera e accessibile gratuitamente. Da anni il dibattito si concentra sui gestori degli stabilimenti, sulla durata delle concessioni e sugli eventuali indennizzi, mentre resta sullo sfondo il diritto delle famiglie a frequentare il mare senza dover sostenere ogni giorno il costo di lettini e ombrelloni. Salvemini torna quindi a chiedere una legge nazionale che fissi una quota minima di spiagge libere, valida in tutte le Regioni e in ogni Comune costiero, garantendo ovunque una reale possibilità di scelta. “Negli anni i giudici hanno chiarito come devono essere assegnate le concessioni. Sul mare da lasciare a tutti, invece, non possiamo delegare nessuno. Questa scelta spetta alla politica”.