“Cinque ore di attesa, il Salento bruciava”: Della Valle accusa la Regione dopo il rogo di Ugento

“Cinque ore che lasceranno una cicatrice indelebile nel paesaggio di Ugento“. Mauro Della Valle, presidente di Confimprese Demaniali Italia, affida a questa frase la sua durissima denuncia dopo il vasto incendio che ha devastato parte del litorale ugentino, costringendo all’evacuazione di centinaia di turisti e mettendo a rischio alcune delle più importanti strutture ricettive della costa ionica salentina.

Il presidente di Confimprese Demaniali Italia non nasconde l’amarezza per quanto accaduto e punta il dito contro quella che considera una politica più attenta alla comunicazione che alla prevenzione. “Ancora una volta la politica regionale investe in slogan social d’effetto come ‘Mare democratico’ oppure nel brand del ‘granello d’oro’, piuttosto che prevenire tempestivamente le prevedibili emergenze di ordine e sicurezza pubblica del patrimonio paesaggistico ambientale”, afferma.

Della Valle racconta di aver seguito l’evoluzione dell’emergenza fin dalle prime ore della mattinata e contesta soprattutto i tempi di intervento dei mezzi aerei. “Dopo ore di incredulità e attesa di un intervento aereo, soltanto alle 15 sono arrivati due canadair dalla vicina Lamezia Terme. Cinque ore che lasceranno una cicatrice indelebile nel paesaggio ugentino. Un disastro prevedibile e annunciato da chi preferisce demolire piuttosto che costruire collaborazioni e tutele”.

Le sue parole arrivano mentre la macchina dei soccorsi è ancora impegnata nelle operazioni di bonifica e contenimento del rogo che ha interessato il Parco naturale regionale del Litorale di Ugento. Ma il numero uno di Confimprese Demaniali sceglie di guardare oltre l’emergenza, chiamando in causa il tema della prevenzione e della tutela del territorio.

Accanto alle critiche, Della Valle rivolge però un ringraziamento agli operatori balneari e ai lavoratori delle strutture coinvolte. “Come associazione e consulenti abbiamo dato disponibilità incondizionata verso quegli associati di Ugento che oggi hanno vissuto attimi di terrore, verso chi ha subito ingenti danni, e siamo già pronti a supportare le azioni di bonifica dei fabbricati incendiati e soprattutto il ripristino in sicurezza dello stato dei luoghi”.

Particolarmente significativo, secondo il presidente di Confimprese Demaniali Italia, è il fatto che non si siano registrati feriti nonostante la gravità della situazione. “Grazie alla preventiva formazione e preparazione del personale impiegato nelle strutture interessate, l’incendio non ha causato danni alle persone. Oggi, grazie al presidio di tante imprese balneari, si è dimostrata la tempestività della reazione ad un grosso incendio”.

Infine, la proposta destinata ad alimentare il dibattito sulle strategie antincendio in Puglia. “Ugento ed il Salento sono territori fortunati logisticamente per l’alta dotazione operativa dell’aeroporto militare di Galatina, una realtà che brilla in tutto il mondo per la formazione interforze di piloti militari e che immotivatamente non è stata mai valutata quale risorsa preziosissima di pronto intervento incendi con aerei canadair”. Un’affermazione che, all’indomani del disastro ambientale che ha colpito uno dei tratti più pregiati della costa salentina, si trasforma in una richiesta precisa: investire meno negli slogan e più negli strumenti capaci di prevenire tragedie annunciate.