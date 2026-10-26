“Falso ricorso per il divorzio di un cliente”: avvocata civilista a processo per truffa e falso

MONTERONI/CAMPI SALENTINA (Lecce) – Una presunta controversia in una causa di divorzio trascina in un’aula di tribunale un’avvocata salentina. I fatti risalgono al 2024, quando la Procura di Potenza notifica a due civilisti salentini un avviso di conclusione indagine per i reati di truffa, falso e infedele patrocinio. Nell’atto compaiono i nomi di S.P. e G.O., rispettivamente difesi dagli avvocati Giuseppe Corleto del Foro di Lecce e Leonardo Pace del Foro di Potenza, entrambi 62enni e residenti rispettivamente a Monteroni e Campi Salentina. Mentre G.O. ha definito la propria posizione patteggiando 2 anni di reclusione (con pena sospesa e non menzione), la collega, subito dopo l’imputazione coatta disposta dalla procura, è stata rinviata a giudizio dalla gup del tribunale di Potenza, Ida Iura, che ha fissato l’inizio del processo per il 14 gennaio 2027 dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Potenza.

La vicenda ruota attorno ad un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, in virtù dell’intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, mai realmente incardinato presso il Tribunale di Taranto, e nel proporre un atto d’appello per conto del proprio assistito innanzi al Tribunale di Taranto, anch’esso mai instaurato. Con riferimento al primo giudizio – ipotizzano gli inquirenti – i due avvocati, nel luglio del 2020, avrebbero confezionato e trasmesso al cliente un procedimento di rigetto del ricorso solo “apparentemente emesso nell’ambito del procedimento dal Tribunale di Taranto” a firma della giudice Enrica Di Tursi, “ma in realtà artatamente formato per l’occasione”.

Relativamente all’atto d’appello, i due legali avrebbero fatto sottoscrivere al cliente una rinuncia agli atti del giudizio nell’ambito del procedimento solo “apparentemente incardinato davanti al Tribunale di Taranto ma, in realtà, mai intervenuto”.

Con questi espedienti, i due avvocati avrebbero truffato il proprio assistito relativamente all’effettivo espletamento del mandato difensivo che era stato loro conferito, intascando comunque circa 1500 euro ciascuno, a titolo di onorario senza ottenere la controprestazione concordata.

Sui due professionisti pendeva anche l’accusa di falso materiale commesso da privato e da pubblico ufficiale in atti pubblici per il ricorso redatto in modo del tutto mendace e di infedele patrocinio per non aver espletato compiutamente il mandato difensivo conferito. Inoltre ai due è stato contestato l’aver fatto sottoscrivere una transazione per definire un altro giudizio, anch’esso mai realmente introdotto.

Ad avviare le indagini era stata la denuncia del cliente, residente a Lequile. Che riscontrò delle anomalie nel provvedimento di rigetto del giudice privo dell’intestazione Repubblica Italiana e dell’indicazione degli avvocati delle parti e della statuizione delle spese. Inoltre il giudice veniva indicato dapprima come Enrica Di Turzi mentre la firma era Di Tursi. Il file è stato poi sottoposto alla valutazione tecnica di un perito che accertò come il documento fosse stato creato il 6 ottobre del 2020 nonostante riportasse come data di deposito, il 24 luglio 2020. Anomalie sarebbero emerse anche sull’atto d’appello. Compulsando l’applicazione denominata “Giustizia Civile” non risultava alcun giudizio nonostante il querelante avesse corrisposto il compenso richiesto.

Subito dopo l’avviso di conclusione, G.O. ha patteggiato la pena assumendosi la responsabilità esclusiva delle condotte, scagionando la collega. Per questo motivo la Procura di Potenza aveva chiesto l’archiviazione del procedimento della civilista. Da quel momento si sono avviluppate schermaglie tra la difesa della parte offesa, rappresentata dall’avvocato Riccardo Rodelli e la Procura di Potenza poiché per tre volte i magistrati inquirenti hanno richiesto l’archiviazione in favore dell’avvocata, cui facevano seguito tre opposizioni da parte dell’avvocato Riccardo Rodelli. Il Gip, quindi, ha dapprima disposto nuove indagini come richiesto; infine, sempre su richiesta dell’avvocato della persona offesa, ha disposto l’imputazione coatta, ordinando al Pubblico Ministero, di formulare il capo di imputazione nei confronti dell’avvocata salentina, la quale secondo il giudice per le indagini preliminari aveva: “scientemente collaborato nella complessiva condotta truffaldina posta in essere ai danni della persona offesa, e risultando consapevole dell’esistenza e della falsità del provvedimento giudiziario redatto da G.O.”.