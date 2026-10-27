Frosinone-Lecce: Siebert rileva Gaspar. Esteban titolare?

Conto alla rovescia alla sfida in terra ciociara. Giovedì sera allo Stirpe i giallorossi affronteremo il Frosinone di Alvini, unica vera sorpresa di questo primo scorcio di stagione. Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Juventus, gli uomini di mister Di Francesco scenderanno in campo alle 18.30, in occasione della nona giornata del campionato di serie A Enilive. Alle assenze di Ilic, Berisha, Coulibaly e Pierotti, si è aggiunto Gaspar che salterà la gara dello Stirpe per squalifica dopo il rosso rimediato l’altro ieri al Via del Mare negli ultimi istanti di partita. L’angolano sarà rimpiazzato da Siebert, che comporrà la linea difensiva insieme a Tiago Gabriel con Veiga e Gallo sulle fasce. Con ogni probabilità verrà riconfermato l’11 iniziale sceso in campo contro la Vecchia Signora. Nel corso della gara potrebbe trovare spazio Gorter, utilizzato sinora col contagocce. Gli ultimi dubbi da scogliere per il tecnico abruzzese riguardano l’attacco: Esteban insidia Geubbels, con quest’ultimo ancora favorito. Anche Monteiro è nei pensieri del tecnico giallorosso, ma dovrebbe partire dall’inizio ancora Fatah.

In casa Frosinone tutti a disposizione ad eccezione di Grillitsch. Mister Alvini si presenterà col suo collaudato 4-2-3-1 che ha prodotto ben 17 reti segnate in appena 8 giornate. Questa sarà soltanto la terza sfida tra Frosinone e Lecce in Serie A, dopo le 2 del 2023/24. In generale, i ciociari non hanno vinto nessuna delle ultime 6 gare tra Serie A, Serie B e Serie C contro i giallorossi, dopo che avevano collezionato tre successi nei precedenti 6 confronti. Frosinone-Lecce, giovedì 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn con collegamento a partire dalle ore 18.

L’arbitro di Frosinone–Lecce sarà Rosario Abisso, della sezione di Palermo. Assistenti: Stefano Alassio e Giuseppe Di Giacinto; Quarto ufficiale: Fabio Maresca; Var: Marco Piccinini; Avar: Paolo Mazzoleni.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Grillitsch.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.

Squalificati: Gaspar.

Indisponibili: Coulibaly L., Berisha M., Pierotti, Ilic.