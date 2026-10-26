Rinnovo Consiglio Superiore della Magistratura: in corsa il professore Fernando Greco e l’avvocato Andrea Sambati

Rinnovo Consiglio Superiore della Magistratura per il quadriennio 2027/2031. In corsa oltre ai togati Fabrizio Malagnino e Filippo Di Todaro, secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore, anche due avvocati leccesi per la composizione laica dell’organo di autogoverno della magistratura. Corrono per il seggio laico del CSM di designazione parlamentare il prof. avv Fernando Greco, docente leccese di materie privatistiche presso l’Universita’ del Salento e l’avv. Andrea Sambati, penalista leccese e marito della attuale Presidente della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce, Virginia Zuppetta. Entrambi i professionisti hanno comunicato alla Camera dei Deputati la propria disponibilità alla nomina di componenti laici del nuovo CSM, per la cui nuova composizione si sono recati alle urne in questi giorni tutti i magistrati ordinari della Repubblica.

La seduta comune di Camera e Senato è stata fissata per il prossimo mercoledì 28 ottobre, seduta che probabilmente si chiuderà con una fumata nera, finché i diversi schieramenti politici non raggiungeranno una intesa su quanti seggi spetteranno a ciascuno di loro. L’avvocato Andrea Sambati, secondo le indiscrezioni che circolano, potrà essere favorito soprattutto dal fatto di poter contare sull’appoggio di politici locali in quota Forza Italia e Fratelli di Italia. L’avvocato Sambati nella sua carriera ha ricevuto numerosi incarichi difensivi dall’allora giunta del Sindaco Paolo Perrone, così come numerosi incarichi ha svolto nella difesa di esponenti leccesi di Forza Italia in diversi processi penali che li riguardano. Entrambi quindi ottimi giuristi che possono ambire al seggio consiliare di Palazzo Bachelet a Roma.