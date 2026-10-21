Sparatoria Gallipoli, fu un conflitto a fuoco tra bande diverse: tre sentenze di patteggiamento per i responsabili

GALLIPOLI (Lecce) – Un conflitto a fuoco con un botta e risposta interrotto soltanto dall’intervento della madre di uno dei tre soggetti coinvolti. Per i responsabili di quella sparatoria avvenuta il 27 ottobre 2025 in via Carlo Massa, a Gallipoli, la vicenda giudiziaria si chiude con una sentenza di patteggiamento: 4 anni, 3 mesi e 20 giorni Bernardo Gatto, 49 anni e 4 anni e 6 mesi al fratello Gabriele, di 40 anni, e 5 anni per la vittima dell’agguato, l’operatore ecologico 45enne Michel Barba, tutti di Gallipoli. I tre, mesi dopo, a febbraio scorso, vennero raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dal sostituto procuratore Alfredo Manca e spiccata dalla giudice Francesca Mariano.

Dietro le sbarre per sventare il pericolo di fuga, il rischio di reiterare il reato e la necessità di privare gli indagati delle armi utilizzate. Le accuse: i fratelli Gabriele e Bernardo Gatto e Barba rispondevano, in concorso tra loro, di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Secondo gli investigatori, Barba venne inseguito dai due fratelli fino al garage di casa dove furono esplosi almeno quattro colpi di pistola, uno dei quali lo raggiunse all’ascella. Barba avrebbe risposto con tre colpi di pistola nel tentativo di difendersi.

Il conflitto a fuoco venne interrotto dall’intervento della madre di Barba che, affacciatasi dal balcone, iniziò a urlare costringendo i fratelli Barba ad allontanarsi. Ore prima la vittima era stata notata aggirarsi nel centro storico in evidente stato di agitazione, forse a causa di minacce ricevute in precedenza. A suffragare la tesi della sparatoria rientra l’esito dell’esame per rilevare i residui di polvere da sparo, eseguito pochi istanti dopo l’agguato. Lo stub risultò positivo per tutti e tre i soggetti coinvolti, confermando la ricostruzione del conflitto a fuoco. il quadro accusatorio si è irrobustito con gli esiti delle perizie informatiche depositate dal consulente Sergio Civino, incaricato dalla Procura. L’analisi di chat e telefonate avrebbe ulteriormente cristallizzato i contrasti e le relazioni pericolose tra i gruppi coinvolti.

Identificati i presunti autori dell’agguato, i poliziotti cercarono di risalire al movente: sia Bernardo Gatto che Barba hanno precedenti per droga e l’ipotesi privilegiata sarebbe quella di un regolamento di conti maturato nella gestione dello spaccio a Gallipoli, una piazza ambita e redditizia soprattutto nel periodo estivo con i continui flussi di turisti che fanno impennare la richiesta di droga. sullo sfondo, però anche le minacce di morte rivolte a un parente stretto di Gabiele da parte di Barba. La vittima, ricoverata inizialmente in Rianimazione per poi essere trasferito in Chirurgia generale, venne poi dimessa dopo qualche settimana.

L’indagine ha svelato i retroscena di un teatro caratterizzato da omertà diffusa, finanche da parte della vittima, di silenzi e tentativi di depistaggi durante le faticose attività sul territorio della P.G.e maturato in un torbido contesto criminale. Nel corso dei colloqui registrati, vennero captate anche dichiarazioni auto-accusatorie che si dovevano considerare attendibili e logicamente credibili e che sicuramente non necessitavano di alcun elemento di riscontro o di conferma. Dalle indagini, non emerse ragione alcuna per ritenere che le dichiarazioni autoaccusatorie registrate fossero oggetto di invenzione o fantasia, tenuto anche conto dell’assoluta delicatezza e importanza delle questioni oggetto dei dialoghi. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Alessandro Stomeo e Angelo Ninni.