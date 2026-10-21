Sabato 24 ottobre ad Arnesano “Paesaggi sonori: da Grieg a Prokofiev”, secondo appuntamento della Stagione concertistica Opera Prima 2026-2027

ARNESANO (Lecce) – Undici appuntamenti, tra cui quello con il tradizionale Festival di Pasqua, quattro comuni coinvolti e un percorso musicale che attraversa epoche, linguaggi e formazioni diverse. Dopo l’apertura di domenica 18 ottobre con Marcello Panni e il Nuovo Ensemble del Sud nella Sala Vizzi di San Pancrazio Salentino (Br), la IX Stagione concertistica Opera Prima, diretta da Ludovica Rana, prosegue con il primo appuntamento ad Arnesano (Le).

Sabato 24 ottobre (ore 19.30, biglietto 7 euro) al Teatro Oratorio Don Orione protagonista è il duo Matteo Fabi al violoncello, e Maya Oganyan al pianoforte, protagonisti di Paesaggi sonori: da Grieg a Prokofiev: due sonate che attraversano Ottocento e Novecento, dal lirismo romantico di Grieg all’essenzialità espressiva di Prokofiev.

Un dialogo tra violoncello e pianoforte lungo due epoche e due mondi sonori distanti. Fabi e Oganyan interpretano la Sonata op. 36 di Grieg, unica sonata per violoncello del compositore norvegese, pagina di intenso lirismo dedicata al fratello John, violoncellista dilettante. A seguire la Sonata op. 119 di Prokofiev, scritta nel 1949 su impulso del giovane Rostropovich, opera di sorprendente luminosità nata in uno dei periodi più bui della vita del compositore. Un percorso che attraversa Ottocento e Novecento, dal lirismo romantico all’essenzialità espressiva del secondo dopoguerra sovietico.

La IX Stagione concertistica Opera Prima prosegue fino al 17 aprile 2027 toccando anche Lecce e Monteroni di Lecce. Spaziando dal grande repertorio cameristico alla tradizione operistica alla musica contemporanea, affianca interpreti di consolidata esperienza a giovani musicisti e alle formazioni nate dai progetti dell’Associazione Musicale Opera Prima.

La musica da camera torna protagonista a novembre con il duo Maria Serena Salvemini e Pietro Laera, impegnati il 21 novembre in Après un rêve, un percorso tra Brahms, Wieniawski, Fauré e Sarasate che accosta lirismo e virtuosismo, e con il trio formato da Gabriele Ceci, Ludovica Rana e Mirco Ceci, il 28 novembre, con Dal salotto alla sala del trono, dedicato a Haydn e Beethoven.

Sabato 5 dicembre è invece la volta di Les Adieux, un concerto dal forte valore simbolico affidato ai giovani musicisti della grande orchestra di bambini e ragazzi nata dal progetto sociale di Opera Prima, SMA-Sistema Musica Arnesano. Un appuntamento che porta sul palco il frutto di un percorso di formazione e inclusione attraverso la musica, riunendo le diverse formazioni giovanili del progetto in un momento corale. Ingresso gratuito. Il progetto SMA è sostenuto da BPP e Angelini.

La stagione riprende nel 2027 a Monteroni di Lecce, al Teatro Tenda-Melograni Martino, con il trio formato da Francesco D’Orazio, Ludovica Rana e Liubov Gromoglasova, protagonisti il 23 gennaio di Tra giovinezza e maturità, tra Bernstein, Henze e Brahms.

Il 13 febbraio è dedicato alla presentazione del Festival di Pasqua, con il duo formato da Marco Mancini, sassofono, e Camilla Chiga, pianoforte, in un programma novecentesco che mette in dialogo Decruck, Desenclos e Prokofiev.

Dal 26 al 28 marzo, al Teatro Paisiello di Lecce, arriva quindi il Festival di Pasqua (evento fuori abbonamento).

Appuntamento conclusivo sabato 17 aprile a Monteroni di Lecce con Giulia Falzarano, protagonista del recital pianistico Verso l’isola gioiosa. Un viaggio da Beethoven a Chopin, da Skrjabin a Debussy, attraverso alcune delle pagine più significative e suggestive del repertorio pianistico.

“La nona edizione della Stagione Concertistica di Opera Prima si accende di voci, stili e sonorità inattese” dice Ludovica Rana, direttrice artistica della rassegna. “Gioia, emozione, impegno e professionalità restano le parole chiave che guidano ogni nostra scelta: dietro ciascun concerto c’è un team che crede fermamente che la narrazione di un territorio e la crescita stessa di un luogo, passino anche attraverso l’offerta musicale.

Per la prima volta accogliamo nella programmazione l’Orchestra Sistema Musica Arnesano, un innesto virtuoso che Opera Prima ha sempre curato e nutrito con immenso impegno.

Accanto a musicisti come il duo Fabi-Oganyan, Maria Serena Salvemini, Giulia Falzarano e il duo Mancini-Chiga, che si stanno affermando nel panorama concertistico con grande personalità, si esibiranno artisti pugliesi dalla consolidata carriera come i fratelli Ceci, Francesco D’Orazio e Liubov Gromoglasova.

Nuovi luoghi arricchiscono la geografia della programmazione: il Teatro Paisiello a Lecce e il Teatro Tenda a Monteroni di Lecce – quest’ultimo, posto inconsueto rispetto alle tradizionali sale da concerto – all’interno di un’attività produttiva del territorio, segno concreto di quanto cultura ed economia locale possano dialogare e raccontare insieme il territorio” conclude Ludovica Rana.

La IX Stagione concertistica Opera Prima è organizzata dall’Associazione Musicale Opera Prima, con la direzione artistica di Ludovica Rana, e conferma anche per il 2026-2027 il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Biglietteria su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/tour/opera-prima/4447 sono attualmente in vendita l’abbonamento completo 2026-27 e i singoli appuntamenti del 2026).

Posto intero non numerato 7 euro, abbonamento stagione 35 euro (Festival di Pasqua escluso). Il concerto del 5 dicembre 2026 è ad ingresso gratuito.