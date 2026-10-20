Stasera su Rai 2 il concerto evento dei Negramaro all’Arena di Verona

Due ore di energia ed emozioni per il live che ha concluso “Una storia ancora semplice Tour 2026”, salutando il pubblico prima di un nuovo capitolo. Stasera, Martedì 20 ottobre, in prima serata su Rai 2, arriva il concerto evento dei Negramaro all’Arena di Verona.

Registrato lo scorso 20 settembre all’Arena di Verona, lo show ripercorre i momenti più significativi di oltre vent’anni di carriera, attraverso le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni.

Da Mentre tutto scorre a Estate, da Meraviglioso a Solo 3 minuti, fino ai brani dell’ultimo album Free Love. Una serata che celebra la forza di una storia collettiva, fatta di palco, musica e vita condivisa, prima di prendersi il tempo necessario per immaginare nuovi inizi.

Un viaggio tra musica e ricordi che racconta il legame speciale tra i Negramaro e il loro pubblico e ripercorre il cammino di una band che ha segnato la musica italiana contemporanea.

Dall’esordio nel 2003 a oggi, i Negramaro hanno costruito un percorso fatto di amicizia, sperimentazione e libertà creativa: un’identità ancora semplice, ma straordinariamente viva, celebrata sul palco dell’Arena tra ricordi, successi e futuro. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.