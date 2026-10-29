Sabato 7 novembre il Trio of Doom formato da Domenico Sanna, Dario Deidda e Francesco Ciniglio da Nasca il Teatro per Good Vibes

Tre musicisti dalle personalità distinte, accomunati dalla versatilità e da una fitta rete di esperienze nella scena jazz italiana e internazionale, si incontrano in un progetto che fa del dialogo e dell’interazione il proprio centro. Sabato 7 novembre (ore 19:30 e 21:30 | ingresso 25/20 euro | prenotazione obbligatoria | 3895359459 | goodvibesassociazione@gmail.com) da Nasca – il teatro in via Siracusa 28 a Lecce con il concerto del “Trio of Doom” formato da Domenico Sanna al pianoforte, Dario Deidda al basso elettrico e Francesco Ciniglio alla batteria, prosegue la quarta stagione di concerti dell’associazione Good Vibes – Musica Cultura Ambiente con la direzione di Marco Bardoscia. Trio of Doom richiama la leggendaria formazione di Jaco Pastorius, John McLaughlin e Tony Williams: un riferimento allo spirito e all’energia di quell’incontro, che i tre musicisti italiani sviluppano attraverso un repertorio nel quale si intrecciano standard jazz riletti, sonorità post-bop e composizioni originali. Nel 2026 continua dunque la collaborazione tra Good Vibes e Nasca il Teatro, all’interno della stagione Unica, diretta da Ippolito Chiarello e Barbara Toma, realizzata in sinergia con numerose realtà del territorio, con il supporto delle socie e dei soci, il contributo del Comune di Lecce e della Fondazione AMI – Alta Mane Italia, e grazie ai fondi dell’Otto per Mille Valdese.

I MUSICISTI

Pianista, compositore e docente, Domenico Sanna inizia a studiare pianoforte a sei anni. Trasferitosi a Roma nel 2003, si forma all’Università della Musica, dove si diploma nel 2007 con il massimo dei voti. Nel suo percorso riceve diversi riconoscimenti, tra i quali il premio “Luca Flores” come miglior solista a Barga. Nel 2010 pubblica il primo disco da leader, Too Marvelous for Words, con Giorgio Rosciglione e Marco Valeri, formazione con la quale registra anche One Night insieme a Dave Liebman. Seguono Brooklyn Beat (2014), con Ameen Saleem e Dana Hawkins, e Music Is the Answer (2024), con Saleem e Gregory Hutchinson. Ha collaborato, tra gli altri, con Joe Lovano, Eddie Gomez, Jeff Ballard, Bill Stewart, Steve Grossman, Gegè Telesforo, Roberto Gatto, Stefano Di Battista e Fabrizio Bosso. Insegna pianoforte jazz e strumenti a tastiera per i nuovi linguaggi musicali al Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce.

Bassista, contrabbassista, arrangiatore e compositore salernitano, Dario Deidda cresce in una famiglia di musicisti. Dopo i primi studi di pianoforte e batteria, si dedica al basso elettrico e si diploma in contrabbasso classico al Conservatorio di Salerno. Il suo percorso attraversa jazz, funk, pop e canzone d’autore, con collaborazioni che comprendono Kurt Rosenwinkel, Benny Golson, Randy Brecker, Michel Petrucciani, Marcus Miller, Gegè Telesforo, Enrico Pieranunzi e Danilo Rea. Ha suonato inoltre con Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Marina Rei, Elisa, Max Gazzè, Alex Britti, Niccolò Fabi e Carmen Consoli. Per otto edizioni consecutive ha ricevuto il riconoscimento come miglior bassista italiano ai Jazzit Awards. Affianca all’attività concertistica l’insegnamento al Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno.

Nato a Napoli, Francesco Ciniglio comincia a suonare la batteria a sei anni sotto la guida di Sergio Di Natale. Nel 2010 si trasferisce a New York per studiare al City College, dove si forma con John Patitucci, Fred Hersch, Mike Holober e altri protagonisti della scena statunitense, approfondendo inoltre lo strumento con Gregory Hutchinson. Nel 2015 registra ai Bunker Studios di Brooklyn Wood, pubblicato l’anno successivo da Fresh Sound New Talent, con Aaron Parks al pianoforte e Joe Sanders al contrabbasso: un lavoro che accosta composizioni originali, standard e improvvisazioni libere. Nel corso della sua attività ha condiviso il palco, tra gli altri, con Aaron Parks, Joe Sanders, Shai Maestro, Dayna Stephens, Donny McCaslin, Scott Colley, Sheila Jordan, Melissa Aldana, Stefano Di Battista e Rosario Giuliani.

LA STAGIONE DI GOOD VIBES

L’appuntamento di novembre prosegue un percorso che nel 2026, sul palco di Nasca il Teatro, ha portato Gianni Coscia con il solo La Violetera, Salvatore Maltana e Marcello Peghin con Insulae Songs, Luca Aquino ed Emanuele Coluccia con Improvisations, progetto originale prodotto da Good Vibes; Maria Pia De Vito, Fulvio Sigurtà e Huw Warren con Murmuration. La stagione ha proposto la collaborazione con Insulae Lab, centro di produzione della musica jazz e della creatività artistica delle isole del Mediterraneo diretto artisticamente da Paolo Fresu, e quella con Piano Summer Festival, che in estate ha ospitato nel chiostro dell’ex Convento dei Teatini di Lecce il trio di Marco Bardoscia, con William Greco e Dario Congedo. A ottobre il programma ha fatto tappa al Teatro Comunale di Galatone con The future is a sea, progetto originale prodotto sempre da Insulae Lab, con Marco Bardoscia, Nando Di Modugno e Vito de Lorenzi. Dopo il concerto di Domenico Sanna, Dario Deidda e Francesco Ciniglio, la stagione andrà avanti sino a maggio tra conferme e progetti inediti.