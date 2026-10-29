Halloween a Spongano: Ultimi Fuochi Teatro porta in scena paure, misteri e avventure immersive

SPONGANO (Lecce) – Nel weekend più spaventoso dell’anno, la stagione teatrale Fuochi Comuni di Ultimi Fuochi Teatro si prepara a celebrare Halloween con due spettacoli che trasformano gli spazi del Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano in luoghi di mistero, immaginazione e scoperta. Un’esperienza immersiva pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età, avvicinando al teatro anche chi lo frequenta meno abitualmente.

Il primo appuntamento è dedicato ai più piccoli: “NIENTE PAURA! NUOVE STORIE TENEBROSE PER HALLOWEEN”, in programma venerdì 30 e sabato 31 ottobre alle ore 18.00. Uno spettacolo site-specific che prende vita negli spazi dell’ex mercato coperto di Spongano, invitando bambine e bambini a intraprendere un viaggio tra storie misteriose, dove le paure si trasformano in gioco e divertimento.

Luci, suoni, parole e odori accompagneranno il pubblico lungo un percorso animato da attrici e attori, nel quale i giovani spettatori non saranno semplici osservatori, ma protagonisti attivi di un’esplorazione capace di stimolare i sensi e accendere la fantasia. Per immergersi ancora di più nell’atmosfera della festa, bambine e bambini potranno partecipare indossando il loro travestimento più spaventoso.

Accanto all’appuntamento per le famiglie, spazio anche a un’esperienza pensata per chi ama le atmosfere più inquietanti. “NON APRITE QUEL MERCATO COPERTO”(il Centro di Aggregazione Giovanile è proprio l’ex mercato coperto di Spongano, ndr), in programma questa sera alle ore 20.30, accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra le ombre della letteratura dell’orrore, attraverso frammenti e visioni liberamente ispirati al mondo del gotico e del fantastico.

Gli ambienti del Centro di Aggregazione Giovanile si trasformeranno in una scena misteriosa, popolata da trappole e apparizioni. Suoni, luci e presenze inquietanti contribuiranno a costruire un percorso teatrale immersivo, nel quale le suggestioni della letteratura horror prenderanno vita, risvegliando paure e incubi nascosti.

Con questa doppia proposta, Ultimi Fuochi Teatro rinnova la propria ricerca di forme di spettacolo capaci di superare i confini della scena tradizionale e di coinvolgere il pubblico in modo diretto e partecipato. Halloween diventa così l’occasione per vivere il teatro in una dimensione inedita, tra immaginazione, suspense e condivisione, in un’esperienza che unisce generazioni diverse nel segno della scoperta.

Gli appuntamenti si svolgono al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano. Un invito a lasciarsi sorprendere dalle storie, ad attraversare le proprie paure e a scoprire che, a teatro, anche il brivido più intenso può trasformarsi in meraviglia.

Giovedì 29 ottobre – ore 20,30

ULTIMI FUOCHI TEATRO

NON APRITE QUEL MERCATO COPERTO

venerdì 30 e sabato 31 ottobre – ore 18

ULTIMI FUOCHI TEATRO

NIENTE PAURA! NUOVE STORIE TENEBROSE PER HALLOWEEN

consigliato dai 6 anni

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA – POSTI LIMITATI

tel. 3881271999