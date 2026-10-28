Consolidato approvato, passano le modifiche alle regole della tassa di soggiorno: in aula il caso Lupiae e due cittadinanze

LECCE – Il Consiglio comunale, questo pomeriggio, ha approvato il bilancio consolidato, ha aggiornato il regolamento dell’imposta di soggiorno e ha assegnato due cittadinanze onorarie a Massimiliano Patarnello e Alessandra Amoroso. Una seduta che registra il consenso unanime sulle cittadinanze e sul confronto obbligatorio con le associazioni del turismo, ma divide maggioranza e opposizione sulla gestione finanziaria del Comune e sul futuro della Lupiae. A concentrare le contestazioni è l’anticipazione infruttifera da 1,4 milioni, deliberata per consentire alla società di chiudere il concordato senza vendere i terreni: il piano si è fermato davanti al giudice fallimentare perché circa 400mila euro, nel piano di restituzione delle cifre al Comune, la Lupiae avrebbe dovuto attingere dalle risorse destinate al trattamento di fine rapporto dei dipendenti.

Il bilancio consolidato è passato con 18 voti favorevoli e sette contrari. Il documento offre una rappresentazione complessiva dei conti del Comune e degli organismi inclusi nel suo gruppo, eliminando le partite infragruppo, cioè le operazioni economiche e finanziarie reciproche, per evitare che le stesse somme vengano conteggiate due volte. Nel perimetro rientrano Lupiae Servizi, Sgm (che sono a partecipazione unica comunale) e consorzio Asi, nel quale Lecce possiede una quota del 17%. Le partecipazioni in Puglia Culture e Apulia Film Commission, inferiori all’1%, restano escluse, così come gli altri organismi che non raggiungono le soglie di rilevanza considerate rispetto al bilancio comunale. L’ex sindaco Carlo Salvemini ha rinnovato la contestazione sull’impiego per i servizi di fondi governativi assegnati per assorbire il disavanzo. “Secondo la Corte dei conti questa operazione aumenta il disavanzo, ma per il dirigente no”, ha affermato l’ex sindaco, criticando anche l’assenza, negli atti del consolidato, del documento dei magistrati contabili.

La discussione si è quindi concentrata sulla Lupiae. L’anticipazione comunale, senza interessi e non ancora erogata, avrebbe dovuto permettere di soddisfare i creditori e concludere il concordato, la procedura attraverso cui la società sta affrontando i propri debiti. L’obiettivo sostenuto a maggio dalla sindaca Adriana Poli Bortone era conservare nel patrimonio aziendale i terreni di via Lodi e via Cicolella, evitando la loro vendita. Per questi ultimi è stato richiamato anche l’aumento di valore legato alla destinazione residenziale. Il giudice, pur avendo considerato favorevolmente la prospettiva di un intervento comunale per evitare la svendita dei beni, non ha accolto il piano presentato, nel quale una parte delle risorse sarebbe stata prelevata dagli accantonamenti per il Tfr, il trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori. La decisione riporta dunque al centro la vendita dei terreni prevista dal percorso concordatario.

La società intende insistere sulla possibilità di una soluzione diversa. Il presidente della Lupiae, Luca Pasquino, ha dichiarato, in mattinata, durante la Commissione controllo XII, che presenterà una nuova istanza per cercare di ottenere un diverso orientamento del giudice. Si tratta di sottoporre nuovamente la questione alla sua valutazione: l’annuncio non modifica, al momento, la decisione assunta e non equivale all’autorizzazione a utilizzare le somme. Negli appunti del dibattito è stato inoltre riferito dell’incarico affidato a un legale esterno per contestare il provvedimento. Salvemini ha chiesto quali verifiche abbiano accompagnato la scelta del Comune, denunciando la mancanza di una valutazione preventiva puntuale dell’unità di controllo sulle partecipate.

“Chi ha valutato la convenienza finanziaria di questa operazione e come si può garantire la restituzione?”, ha domandato. Per l’ex sindaco, il Consiglio avrebbe dovuto disporre di una ricostruzione completa degli atti e degli sviluppi della procedura: “Come possiamo garantire la restituzione al Comune di 1,4 milioni di euro, se apprendiamo che l’intera operazione non è stata accolta?”. Nelle critiche sono entrati anche il mancato versamento dell’anticipazione e l’assenza della deliberazione sulla variante urbanistica di via Cicolella. “Lo strumento per evitare la speculazione sui terreni non può essere quello di andare a pescare nel Tfr dei dipendenti”, ha insistito Salvemini, richiamando la tutela dei loro diritti. La strada indicata dall’opposizione è ripartire dal piano concordatario e aggiornare la perizia dei beni, così da determinare una nuova base d’asta per pagare i creditori rimasti.

Il Consigliere Pd, Antonio Rotundo, ha richiamato il valore vincolante del piano omologato: “L’omologa è la stella polare, voi l’avete cambiata e ve l’hanno rigettata”. Il presidente della commissione controllo XII, Antonio De Matteis, ha posto il problema delle garanzie offerte al Comune dalla partecipata, chiedendo se fossero rappresentate dallo stesso terreno trasferito per salvaguardare i dipendenti. “Oggi il tribunale dice che bisogna procedere alla vendita dei terreni. Non abbiamo salvaguardato niente, abbiamo solo perso tempo”, ha attaccato. Per la maggioranza, Paolo Cairo ha anzitutto distinto il periodo cui si riferisce il consolidato dalla vicenda dell’anticipazione: “L’operazione della Lupiae non può incidere sul bilancio consolidato del 2025, perché è del 2026”. Ha poi sostenuto che i maggiori utili rispetto al 2019 consentono di perseguire una soluzione senza cedere i terreni. “Il pagamento di 1,4 milioni avrebbe estinto la procedura di concordato: i terreni di via Lodi e di via Cicolella sono rimasti nella disponibilità aziendale e voi sottovalutate questo fatto”, ha affermato.

Cairo ha respinto anche le preoccupazioni sulle spettanze dei dipendenti, sostenendo che le risorse sono garantite e che “la società ha la possibilità di coprirle nel breve periodo e non è necessario tenere quelle somme bloccate”. Ha inoltre richiamato un fondo Tfr residuo di 350mila euro.

LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TASSA DI SOGGIORNO

L’altro provvedimento che incide sulle attività cittadine riguarda l’imposta di soggiorno. La revisione del regolamento è stata approvata con i 17 voti della maggioranza e l’astensione dei nove consiglieri di minoranza. L’entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2027. Non si tratta di una deliberazione sull’aumento delle tariffe: le modifiche illustrate riguardano gli adempimenti, gli strumenti di gestione e l’adeguamento della disciplina alla normativa nazionale. Il passaggio principale è quello dalla piattaforma Tourist Tax a PayTourist. Le nuove attività dovranno registrarsi entro trenta giorni dall’avvio, mentre quelle già esistenti avranno trenta giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento. Per la mancata iscrizione sono previste sanzioni da 300 a 500 euro.

I gestori dovranno comunicare i dati di ciascun soggiorno, comprese le eventuali esenzioni, entro cinque giorni dalla sua conclusione. L’obbligo di comunicazione resterà anche in assenza di ospiti, indicando un’imposta dovuta pari a zero. Il regolamento recepisce inoltre gli obblighi sul CIN, il Codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive e alle locazioni turistiche e brevi: dovrà comparire negli annunci e nelle inserzioni pubblicitarie, anche online, ed essere esposto in modo visibile all’esterno della struttura. Le somme incassate saranno riversate trimestralmente attraverso PagoPA, il sistema di pagamento elettronico verso le pubbliche amministrazioni. Ai clienti dovranno essere rese chiare l’applicazione dell’imposta, la sua entità e le esenzioni. Quietanze e documentazione relativa alle esenzioni andranno conservate per cinque anni, con sanzioni previste per specifiche violazioni degli adempimenti.

“Con questa revisione vogliamo offrire agli operatori un quadro più chiaro e strumenti più efficienti per gestire gli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno”, ha dichiarato l’assessora ai Tributi Maria Luisa Greco. “La digitalizzazione delle procedure e una corretta informazione agli ospiti sono elementi essenziali per migliorare il rapporto tra amministrazione, strutture ricettive e visitatori. L’obiettivo è rendere la gestione del tributo più trasparente e ordinata, valorizzando la collaborazione con chi opera nel rispetto delle regole”. Tutti i 26 consiglieri presenti hanno approvato l’emendamento che trasforma in obbligo la convocazione del tavolo tecnico con le associazioni maggiormente rappresentative. Sostituendo “può” con “deve”, il testo impegna il Comune ad attivare il confronto per monitorare il regolamento e l’utilizzo degli incassi.

Il capogruppo del Pd, Partito democratico, Paolo Foresio ha però contestato l’assenza di una strategia complessiva. “In due anni e mezzo di amministrazione Poli si è parlato solo due volte di turismo, per la modifica della tassa di soggiorno e adesso per il nuovo sistema di pagamento”, ha affermato. Ha richiamato l’assenza del Comune alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, e denunciato la mancanza di una visione per un settore strategico: “Parliamo di turismo solo quando parliamo di tassa di soggiorno”. Sul coinvolgimento delle categorie ha aggiunto di avere chiesto il verbale degli incontri senza riceverlo.

Fabiana Cicirillo, di Lecce Città Pubblica, ha criticato l’assessore Giancarlo Capoccia e l’accantonamento del lavoro avviato in precedenza: “Il turismo va governato: noi avevamo pensato a un piano strategico del turismo e della cultura che è stato accantonato”. Diversa la valutazione del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Pasquino, che ha ricordato tre incontri con le associazioni e la soddisfazione da loro espressa. Ha evidenziato la possibilità di gestire più strutture con un solo account e chiesto che amministrazione e categorie mantengano un confronto costante sulle iniziative e sulla destinazione del gettito. “Accogliamo con favore il lavoro dell’assessore Greco. Regole comprensibili e procedure tracciabili rappresentano un passo avanti per la città e una tutela per gli operatori che svolgono correttamente la propria attività”, ha dichiarato Pasquino.

“Lecce ha bisogno di accompagnare la crescita turistica con un’organizzazione amministrativa adeguata e con attenzione alla qualità dell’accoglienza. Questo intervento va nella direzione di una maggiore trasparenza e di condizioni più eque per il settore”. Il capogruppo ha inoltre rivendicato il tavolo obbligatorio come “una battaglia portata avanti dall’inizio della mia consiliatura”. Per il consigliere di maggioranza, Luigi Quarta Colosso, “questo nuovo regolamento modernizza le modalità di pagamento e di tracciamento delle strutture turistiche”. Greco ha concluso ribadendo la disponibilità al confronto: “Abbiamo sempre ascoltato le associazioni di categoria, a prescindere dal ‘può o deve’, le avremmo sempre convocate, come abbiamo fatto, più di una volta l’anno”.

LE CITTADINANZE ONORARIE

Il Consiglio ha infine espresso un voto unanime sui riconoscimenti a Massimiliano Patarnello e Alessandra Amoroso, approvati entrambi con 22 sì. Al militare dell’Arma dei Carabinieri, in servizio alla Radiomobile di Campi Salentina, è stata conferita la cittadinanza benemerita per il coraggio dimostrato nell’intervento del febbraio 2026 contro un commando armato durante l’assalto a un furgone portavalori sulla superstrada. L’operazione, culminata in un inseguimento e in un conflitto a fuoco, ha consentito di bloccare i componenti del gruppo.

Il presidente della commissione Statuto, Maurizio Botrugno, ha indicato Patarnello, medaglia d’argento al valor militare, come esempio di impegno nella difesa del territorio e delle persone, anche a rischio della propria vita. “Con coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e sprezzo del pericolo, davanti a un commando armato non esitava a mettersi all’inseguimento dei malviventi”, ha ricordato.

La cittadinanza onoraria ad Alessandra Amoroso riconosce invece il lustro dato al territorio attraverso un successo artistico partito da un quartiere di Lecce, mantenendo saldo il rapporto con la città. “Con impegno e sacrificio di lei e di un gruppo di leccesi, ha costruito un grande successo, dimostrando di essere sempre legata alla nostra città”, ha sottolineato Foresio.