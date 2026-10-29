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AttualitàLo spazio dei suoni

Grecia e Grecìa si incontrano ad Atene, con la pizzica e i canti in griko dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta

L'Orchestra Popolare e il corpo di ballo portano nella capitale greca la musica del Salento e i canti in griko sabato 31 ottobre. Ospite il tenore Stavros Salabasopoulos

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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