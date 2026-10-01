Salute, longevità e futuro della professione: un convegno scientifico per biologi lancia la nuova lista per le elezioni dell’Ordine

Si terrà venerdì 2 ottobre, presso la struttura Nicalos di Torre a Mare, il convegno scientifico “InsideOut: La Scienza della Longevità Integrata“.

L’evento, accreditato ECM per biologi e medici, esplora la nuova era della salute con un percorso che va dall’epigenetica alla pratica clinica e si sofferma in particolare su nutrizione, ormoni e medicina rigenerativa.

La responsabilità scientifica dell’incontro è affidata alla dottoressa Valentina Galiazzo. Il programma è articolato in quattro sessioni tematiche, pensate per affrontare i principali aspetti sistemici del benessere: la prevenzione primaria, l’asse endocrino-metabolico legato alla riproduzione, la diagnostica strumentale avanzata e il ruolo della medicina di laboratorio applicata alla nutrizione clinica.

Alla giornata partecipano esperti e professionisti di rilievo del panorama scientifico e istituzionale, tra cui il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT, la dottoressa Roberta Lovreglio, coordinatrice nazionale della LILT e presidente di Nicalos, e la dottoressa Tiziana Stallone, presidente dell’ENPAB. L’iniziativa ha il patrocinio di LILT, Enpab, DAN & dintorni, SINEP, Sana Informazione e ABNI, segno dell’interesse che l’appuntamento ha suscitato negli ambiti scientifico e professionale.

L’incontro non è soltanto un momento di aggiornamento: offre anche l’occasione per una riflessione sul futuro della professione. In questo contesto di dialogo e multidisciplinarità viene infatti annunciata la nascita di una nuova lista in vista delle prossime elezioni dell’Ordine dei Biologi. Il progetto, coordinato dalla stessa Galiazzo, salentina candidata alla presidenza, schiera una squadra di volti nuovi e di professionisti esperti, provenienti da diversi settori della biologia e accomunati dalla volontà di mettersi in gioco per promuovere tutela, innovazione e crescita dell’intera categoria sul territorio.