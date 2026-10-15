Scorrano, il ricordo di Salvatore Stefanelli diventa un dono di bellezza e speranza per i pazienti oncologici

Ci sono ricordi che non si fermano al passato, ma continuano a generare amore, solidarietà e speranza. È questo il significato profondo dell’intervento di umanizzazione pittorica dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Oncologia medica del Presidio Ospedaliero “Veris delli Ponti” di Scorrano, inaugurato questa mattina e realizzato in memoria di Salvatore Stefanelli, il giovane di San Cassiano, scomparso a soli 36 anni lo scorso anno, dopo una breve malattia.

L’iniziativa, promossa e sostenuta dall’Associazione Cuore e mani aperte OdV, da ConTatto Onlus e dalla famiglia e gli amici dello stesso Salvatore, nasce dalla volontà di trasformare il ricordo di una persona cara in un gesto concreto di vicinanza verso chi affronta la malattia oncologica.

L’intervento pittorico restituisce colore e bellezza agli ambienti ospedalieri, contribuendo a renderli più accoglienti per i pazienti, i loro familiari e gli operatori sanitari.

Non si tratta semplicemente di decorare le pareti di un reparto, ma di promuovere una diversa concezione dei luoghi di cura: spazi nei quali la dimensione clinica possa convivere con l’attenzione alla persona, alle sue emozioni, alle sue fragilità e al suo bisogno di sentirsi accolta.

Un’opera che custodisce una memoria e la trasforma in un dono collettivo. Il ricordo di Salvatore Stefanelli continuerà così a vivere attraverso un progetto destinato ad accompagnare quotidianamente tante persone nel loro percorso di cura.

All’incontro hanno preso parte Carlo Leo e direttore sanitario del Presidio Ospedaliero di Scorrano; Claudio Scavelli, direttore responsabile della UOSVD Oncologia medica; Mario Pendinelli, Sindaco del Comune di Scorrano, Oronzo Lazzari, Sindaco del Comune di San Cassiano; don Gianni Mattia, presidente di Cuore e Mani Aperte e Debora De Iaco, vicepresidente di ConTatto Onlus. Insieme a loro, la famiglia e gli amici di Salvatore Stefanelli, il personale di reparto e i volontari dei due Enti del Terzo Settore.

Particolarmente significativo il momento della benedizione dell’opera da parte di S.E. Mons. Francesco Neri, che ha conferito alla cerimonia un ulteriore valore spirituale e umano.

“L’iniziativa testimonia, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra associazionismo, comunità e istituzioni sanitarie, nella consapevolezza che l’umanizzazione delle cure non costituisce un elemento accessorio dell’assistenza, ma un impegno che coinvolge l’intera comunità” – sono queste le parole di Don Gianni Mattia – “Per l’Associazione Cuore e mani aperte OdV, da sempre impegnata nel miglioramento della qualità della vita delle persone che affrontano la malattia, questo intervento rappresenta un’ulteriore espressione della propria missione: prendersi cura delle persone, anche attraverso la bellezza e l’accoglienza dei luoghi in cui vengono assistite. La realizzazione dell’opera è anche il risultato di una preziosa sinergia tra le tre realtà promotrici, unite dal desiderio di trasformare un sentimento personale in un bene condiviso. Perché il modo più bello di custodire il ricordo di chi non è più con noi è permettere al suo amore di continuare a raggiungere altre vite“.

Il direttore responsabile della UOSVD di Oncologia medica, dott. Claudio Scavelli ha tenuto a sottolineare che «L’umanizzazione delle cure rappresenta uno dei punti di forza della nostra Unità Operativa, la cui missione è garantire un’assistenza globale alla persona, che non si esaurisca nella sola dimensione clinica. È in questa prospettiva che abbiamo voluto riqualificare gli ambienti dedicati alle terapie, nella convinzione che anche gli spazi di cura possano incidere positivamente sul benessere emotivo dei pazienti. Grazie alla collaborazione avviata alcuni mesi fa con don Gianni Mattia, abbiamo potuto realizzare un intervento di umanizzazione pittorica che porta all’interno della sala infusionale i colori e i paesaggi del nostro territorio. L’intento è quello di offrire ai pazienti un ambiente familiare e accogliente, capace di attenuare quel senso di estraneità e disorientamento che può accompagnare l’esperienza della malattia e dei trattamenti oncologici. Desidero ringraziare di cuore don Gianni Mattia, l’Associazione Cuore e mani aperte OdV e tutte le realtà associative e le persone che, attraverso il loro generoso contributo, hanno reso possibile la realizzazione di un’opera così significativa, anche sotto il profilo dell’impegno economico. Vorrei, infine, soffermarmi su un particolare dell’intervento pittorico: la presenza di due fenicotteri rosa. L’arte, naturalmente, lascia a ciascuno la libertà di attribuire alle immagini un proprio significato. A me piace immaginare che quei due fenicotteri rappresentino il medico e il paziente, posti sullo stesso piano, protagonisti di una relazione di cura fondata sull’ascolto, sulla fiducia e sul riconoscimento reciproco. È proprio questo, a mio avviso, il significato più autentico dell’umanizzazione: riconoscersi prima di tutto come persone, al di là dei ruoli, e affrontare insieme il percorso di cura».

«Oggi, per me, non è soltanto l’inaugurazione di un’opera di umanizzazione pittorica. È soprattutto un modo per sentire ancora vicino Salvatore, un amico carissimo, prima ancora che il presidente della nostra associazione. Salvatore aveva un dono speciale: non riusciva a restare indifferente davanti alle difficoltà degli altri. Quando c’era qualcuno da aiutare, lui era sempre in prima linea, con il suo entusiasmo, la sua generosità e quella straordinaria voglia di fare del bene che lo contraddistingueva. Insieme abbiamo condiviso tanti progetti, ma soprattutto un’idea di solidarietà fatta di gesti concreti e di attenzione verso le persone più fragili. Per questo, quando si è presentata l’opportunità di realizzare quest’opera insieme a don Gianni Mattia e a Cuore e mani aperte, abbiamo sentito che non potevamo non esserci. Perché questo progetto racconta esattamente chi era Salvatore e ciò in cui credeva. Oggi ci manca immensamente, ma sapere che il suo nome continuerà a vivere attraverso un gesto capace di regalare un po’ di serenità a chi soffre è, per tutti noi, una consolazione preziosa. Salvatore non è più qui ad aiutarci a fare del bene, ma oggi siamo noi a continuare a farlo anche per lui», sono le parole di Debora De Iaco, vicepresidente di ConTatto Onlus.

Maria Grazia Stefanelli ha così ricordato il fratello a cui è dedicato l’intervento di umanizzazione pittorica: “Mio fratello Salvatore era una persona allegra, solare, un vulcano di energia sempre in movimento. Lo vedo ancora così: immerso nei suoi mille impegni, diviso tra il lavoro, gli amici, i viaggi, i concerti… e quella sua immensa passione per il Lecce, che seguiva ovunque, in casa e in trasferta. “Ho da fare” era la sua frase più usata: sempre di corsa, sempre attivo, sempre a mille. Salvatore era stimato da tutti. Amava sorridere alla vita, ma sapeva anche difendere le sue idee con fermezza quando credeva profondamente in qualcosa. E le sue convinzioni più autentiche riguardavano sempre l’aiuto al prossimo, il sostegno ai più fragili, la capacità di esserci quando qualcuno aveva bisogno. Aveva un cuore grande. Aveva una visione chiarissima di cosa significasse fare del bene. Negli ultimi mesi, da quando ci ha lasciato, un’ondata travolgente di amore e affetto ci ha circondati. Ci ha fatto capire che, forse, non conoscevamo fino in fondo la vastità del bene che Salvatore aveva seminato. Il mondo che aveva costruito intorno a sé. Le vite che aveva toccato. Ed è proprio da questo immenso amore che è nata la forza di compiere un gesto concreto, capace di rispecchiare fedelmente i suoi valori. Questo progetto è la prova che il suo esempio di generosità, la sua forza e la sua luce non verranno mai dimenticati. Continueranno a vivere nel sorriso di chi riceverà aiuto, conforto e bellezza.

L’Associazione Cuore e mani aperte OdV è un ente del Terzo Settore che opera all’interno del nosocomio leccese da più di venti anni e, da allora, non si è mai discostata dall’amore verso l’altro. Lo spirito di carità cristiana gli ha permesso di riscoprire nel più fragile l’amore più grande. Uno sguardo sempre attento e gentile rivolto con particolare attenzione e sensibilità alle esigenze di natura socio-sanitaria. Negli ultimi anni si è soffermata con attenzione ad esplorare il concetto della cura che passa anche attraverso l’umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri. In questo ambito si inseriscono numerose iniziative: dalla Bimbulanza allo Spazio Benessere, da una Casa di Accoglienza per i parenti dei degenti a diverse umanizzazioni pittoriche di risonanze magnetiche, tac e intere unità operative pediatriche.