Melpignano, la memoria si mette in cammino: laboratori, teatro e storie di pietra

MELPIGNANO (Lecce) – In autunno Melpignano cambia voce. La luce si fa più morbida, i sentieri si tingono dei colori della stagione e le strade del piccolo paese della Grecìa Salentina sembrano restituire, a chi sa ascoltarle, le storie custodite nel tempo. È in questa dimensione, tra memoria e scoperta, che prende forma il calendario di iniziative promosso dal Comune e curato da VivArch APS insieme all’Info Point, nell’ambito del progetto Discover Melpignano: un percorso tra patrimonio, natura e tradizioni per riscoprire il borgo attraverso esperienze capaci di coinvolgere grandi e piccoli.

Venerdì 16 ottobre, alle ore 17, l’Info Point ospita due laboratori che intrecciano archeologia, manualità e conoscenza del territorio. Per i ragazzi dai 6 ai 13 anni, Pagine di Pietra propone un viaggio nei segni lasciati dal passato. Accompagnati dall’archeologa Eda Kulja, i partecipanti scopriranno i graffiti incisi nelle carceri del Palazzo Marchesale, testimonianze di uomini, viaggiatori, prigionieri e credenti che hanno affidato alla pietra pensieri, presenze e frammenti della propria vita. La visita proseguirà in Mediateca, dove le tracce osservate diventeranno nuove pagine di memoria attraverso la riproduzione dei graffiti su tavolette d’argilla. Un’esperienza che unisce scoperta archeologica e creatività, trasformando la storia in qualcosa da osservare, toccare e reinterpretare.

Sempre alle 17, con partenza dall’Info Point e attività nel Palazzo Marchesale, Gusto Selvatico guiderà i partecipanti alla scoperta della preparazione di liquori e amari a base di piante e frutti. Insieme a Elia Calò, de Il Giardino sotto il Naso, il laboratorio dimostrativo esplorerà la scelta delle materie prime, i profumi delle specie spontanee e i principi della macerazione, tra conoscenze pratiche e tradizioni da custodire. Un’occasione per avvicinarsi al patrimonio botanico del territorio attraverso i suoi sapori e saperi.

Sabato 17 ottobre, dalle ore 16, sarà invece il teatro a dare voce alla storia del borgo, con una visita teatralizzata che trasformerà strade, piazze e luoghi della memoria in scenari di un racconto itinerante. Accanto all’archeologa e guida turistica Eda Kulja, l’attore Fabio Zullino, nei panni del Cantastorie, accompagnerà il pubblico tra vicende quotidiane, amori difficili, lamenti e destini umani. A piazza San Giorgio riaffioreranno storie di sentimenti e vita vissuta; nel frantoio ipogeo torneranno idealmente i gesti e le fatiche dei frantoiani, mentre le cappelle settecentesche e l’ex Convento degli Agostiniani restituiranno memorie di fede, devozione e tradizioni tramandate attraverso le generazioni. Un’esperienza in cui il patrimonio non resta sullo sfondo, ma diventa voce, emozione e incontro, invitando a guardare Melpignano da una prospettiva nuova.

Accanto agli appuntamenti speciali, proseguono fino al 31 ottobre le visite guidate gratuite, in programma ogni mercoledì e sabato. Con la guida Paola Russo o l’archeologa Eda Kulja, i partecipanti partiranno da piazza San Giorgio per attraversare il centro storico e raggiungere l’ex Convento degli Agostiniani, tra architetture religiose, luoghi della quotidianità e angoli meno conosciuti. Un itinerario per riconoscere le tracce delle comunità che hanno abitato il paese e le tradizioni che ne mantengono viva l’identità.

Il calendario continuerà domenica 25 ottobre, dalle ore 9.30, con Percorsi di Pietra, un’esperienza per tutti dagli 8 anni in su, guidata dall’archeologo e guida turistica Stefano Calò di VivArch. Partendo dall’Info Point nell’ex tabacchificio, il cammino attraverserà il paesaggio rurale tra muretti a secco, menhir e pajare, soffermandosi sugli affioramenti fossili, sull’erosione e sulle tecniche di estrazione e utilizzo della pietra. Dal Menhir Lama al frantoio ipogeo, il percorso si concluderà alla pagghiara di Danilo e Morena, dove architettura rurale e pietra leccese incontreranno i sapori del territorio in un momento di degustazione e convivialità.

Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria al numero 327 7128024, anche tramite WhatsApp. Le iniziative rientrano nel progetto Discover Melpignano, dedicato alla qualificazione e al potenziamento dell’Info Point comunale – Anno 2026, CUP H79I26000690006 – e raccontano un borgo che sceglie di custodire la propria memoria rendendola un’esperienza viva e condivisa.