Xylella, Minerva: “Gli ulivi che abbiamo perso non torneranno. Ma possiamo ancora restituire un futuro a chi ha dedicato loro una vita”

“Ci sono famiglie salentine che dagli ulivi hanno ereditato molto più di un pezzo di terra: il lavoro dei propri padri, dei propri nonni, sacrifici durati una vita, la possibilità di costruirsi un futuro senza dover andare altrove. La Xylella ha spezzato anche questo. Perché quando un uliveto muore chi lo ha coltivato non perde soltanto il raccolto di una stagione, rischia di perdere il proprio lavoro, la propria indipendenza economica, ciò che pensava un giorno di lasciare ai figli. E credo che sia proprio da qui, dalle persone prima ancora che dagli alberi, che dobbiamo partire per comprendere il valore della misura presentata oggi dalla Regione Puglia”.

Lo dichiara Stefano Minerva, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, commentando il nuovo bando da 30 milioni di euro per la rigenerazione dell’olivicoltura pugliese, presentato dall’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli insieme ad AGEA.

“Il bando, di prossima pubblicazione, prevede contributi a fondo perduto basati su costi standard per ricostituire gli oliveti o riconvertire le produzioni, con procedure semplificate e una particolare attenzione ai progetti collettivi, alle aziende più piccole e ai territori colpiti da più tempo. È una scelta importante, che riconosce anche il bisogno di non lasciare soli gli agricoltori davanti alla complessità della ripartenza. Voglio esprimere un apprezzamento sincero per il lavoro dell’assessore Francesco Paolicelli che sta affrontando questa sfida con attenzione alle esigenze delle imprese e con la volontà di tradurre l’impegno istituzionale in strumenti concretamente utilizzabili.

Per troppo tempo abbiamo raccontato la Xylella attraverso le immagini degli ulivi disseccati, dei paesaggi trasformati, di una bellezza ferita. Tutto vero, tutto doloroso, eppure dietro quelle immagini ci sono agricoltori che hanno continuato a crederci, a lavorare, persone che hanno visto scomparire in pochi anni ciò che le loro famiglie avevano costruito in generazioni.

E allora questi 30 milioni non potranno restituire ciò che è andato perduto né cancellare anni di difficoltà, possono, però, rappresentare una possibilità concreta di tornare a investire, produrre, lavorare. Gli ulivi secolari che abbiamo perduto non torneranno, e sarebbe sbagliato fingere che tutto possa tornare com’era, ma possiamo ancora decidere che cosa non vogliamo perdere insieme a loro”.