Odontotecnico morì in moto dopo incidente con un’auto: lieve condanna per automobilista

MIGGIANO/TRICASE (Lecce) – Si chiude con una condanna a 10 mesi di reclusione il processo a carico di una 51enne di Miggiano responsabile, seppur con il concorso di colpe della vittima, del decesso dell’odontotecnico Corrado Minonne, il 26 novembre 2022 a distanza di tre settimane dal sinistro.

La sentenza è stata emessa dalla gup Giulia Proto, al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato e che ha tenuto conto della richiesta più alta del pm di udienza. La giudice ha concesso all’imputata, difesa dall’avvocato Luigi Covella, il beneficio della pena sospesa e la non menzione nel casellario giudiziario. In favore dei familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Dario Paiano, è stata disposta una provvisionale mentre il resto del danno verrà quantificato in separata sede.

L’incidente si verificò all’altezza dell’intersezione tra via Petri con la statale 275 Lecce-Santa Maria di Leuca. La donna, alla guida di una Citroen C4, si sarebbe immessa sulla statale senza assicurarsi che, in quei frangenti, sopraggiungessero altri veicoli. In particolare non avrebbe dato la precedenza all’odontotecnico in sella a una moto che proveniva dalla statale.

L’impatto fu inevitabile. Il motociclista riportò vare lesioni e, dopo aver trascorso tre settimane nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi, morì il 22 novembre successivo. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Alessandro Prontera.