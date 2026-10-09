Strisce blu, il centrosinistra chiede lo stop al nuovo piano: “Estensione anticipata e costi pesanti per cittadini e lavoratori”

LECCE – Sospendere l’estensione delle strisce blu nei nuovi quartieri, rivedere il piano della sosta tariffata e verificare se il potenziamento del trasporto pubblico locale sia stato effettivamente realizzato. Sono le richieste contenute nella mozione presentata dai consiglieri comunali del centrosinistra, che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio comunale di Lecce. Un documento che mette in discussione non soltanto l’ampliamento dei parcheggi a pagamento, ma soprattutto i tempi, le dimensioni e le modalità scelti dall’amministrazione Poli per attuare una misura destinata a incidere sulle abitudini quotidiane di migliaia di cittadini, lavoratori, famiglie e attività commerciali. Al centro della contestazione c’è il rapporto tra l’allargamento della sosta tariffata e l’effettiva disponibilità di un servizio di trasporto pubblico capace di rappresentare un’alternativa all’automobile privata.

Il centrosinistra ricostruisce innanzitutto il percorso amministrativo che ha portato all’approvazione del nuovo piano. Con la deliberazione del Consiglio comunale numero 25 del 27 marzo 2024 era stato disposto l’affidamento in house alla Sgm del servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano, insieme alla gestione della sosta tariffata e dei parcheggi di interscambio, configurando questi servizi come parti integrate di un’unica politica della mobilità. Il nuovo assetto prevedeva un incremento progressivo dell’offerta di trasporto pubblico, passando da circa 1,56 milioni a 2,42 milioni di bus/chilometro annui a regime, attraverso l’aumento delle corse, delle frequenze e l’ampliamento degli orari di servizio. Contestualmente, il piano della sosta stabiliva una precisa gradualità, con il sostanziale mantenimento del numero degli stalli tariffati nella prima fase e l’avvio dell’ampliamento territoriale dei parcheggi a pagamento soltanto a partire dal 2029. Una programmazione successivamente modificata dall’attuale amministrazione. Con la deliberazione consiliare numero 193 del 15 dicembre 2025 è stato infatti sostituito l’Allegato 11 al contratto di servizio con il nuovo piano tariffario previsto dal Pums, mentre con la deliberazione di Giunta numero 359 del 10 settembre 2026 è stata delimitata la nuova Zona di particolare rilevanza urbanistica. Il piano individua complessivamente 13.274 stalli a pagamento, estendendo le strisce blu a numerosi quartieri e strade precedentemente esclusi dalla tariffazione. L’ordinanza numero 2297 del 5 ottobre ha inoltre autorizzato gli interventi necessari all’attuazione del nuovo sistema, con lavori programmati dal 12 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027. Secondo i consiglieri di minoranza, “il nuovo piano della sosta non costituisce una semplice attuazione o un aggiornamento della precedente programmazione, ma ne modifica in modo sostanziale impostazione, tempi, numeri e perimetro territoriale”. La contestazione riguarda innanzitutto l’anticipazione di diversi anni dell’ampliamento, accompagnata da un forte incremento del numero degli stalli a pagamento.

La scelta dell’amministrazione di contenere gli aumenti delle tariffe è stata infatti affiancata da un’estensione molto più ampia delle aree soggette al pagamento, modificando il rapporto tra tariffazione, distribuzione territoriale e regolazione della domanda di sosta. In sostanza, un intervento che la precedente programmazione aveva previsto in maniera graduale viene concentrato in un arco temporale molto più ristretto. Il centrosinistra sottolinea anche le ricadute economiche e sociali del provvedimento. “L’estensione della sosta tariffata a una parte molto più ampia della città determina inoltre un impatto economico diretto su residenti, lavoratori, famiglie e attività commerciali dei quartieri interessati”, si legge nella mozione, che richiama le difficoltà determinate dall’aumento del costo della vita e dalle conseguenze sui bilanci familiari e sulle attività economiche. Una trasformazione di questa portata, sostengono i firmatari, avrebbe richiesto maggiore gradualità e una valutazione preventiva degli effetti nei diversi quartieri. Le conseguenze economiche, tuttavia, non rappresentano l’unica ragione del dissenso. Anche un eventuale pieno potenziamento del trasporto pubblico, secondo la minoranza, non eliminerebbe le criticità di un piano giudicato sproporzionato per dimensioni, tempi e ampiezza territoriale. Resta comunque centrale la questione del servizio autobus.

La mozione evidenzia che la regolazione della sosta non può essere considerata separatamente dall’offerta del trasporto pubblico, perché il disincentivo all’utilizzo dell’automobile presuppone collegamenti efficienti, corse frequenti, orari adeguati e alternative concretamente accessibili. La documentazione tecnica alla base del nuovo sistema di mobilità prevedeva il rafforzamento delle principali linee urbane, l’incremento delle frequenze sulle linee portanti e radiali e l’ampliamento degli orari fino al raggiungimento dei 2,42 milioni di bus/chilometro annui. Ma, secondo i consiglieri, “ad oggi non risulta pubblicamente documentato se tale aumento dell’offerta sia stato pienamente attuato nel 2026”, né se siano state effettivamente realizzate tutte le nuove corse e gli ulteriori servizi programmati. Un’eventuale attuazione soltanto parziale del potenziamento renderebbe ancora più evidente, a giudizio del centrosinistra, lo squilibrio tra l’immediata estensione delle strisce blu e l’offerta di mobilità alternativa. Da queste considerazioni nasce la richiesta politica rivolta alla sindaca Adriana Poli Bortone e alla Giunta. La mozione impegna l’esecutivo a sospendere l’attuazione della sosta tariffata nelle nuove aree, lasciando fuori dalla richiesta di sospensione quelle già precedentemente assoggettate al pagamento, e ad avviare una revisione complessiva del piano per ripristinare criteri di gradualità temporale, proporzionalità nell’estensione territoriale e coerenza con l’effettiva offerta del trasporto pubblico. Non soltanto uno stop, dunque, ma anche una richiesta di trasparenza sui dati e sulle scelte amministrative. Prima di qualsiasi ulteriore ampliamento, il centrosinistra chiede che venga sottoposta al Consiglio comunale una relazione dettagliata sulle ragioni che hanno portato ad anticipare l’estensione rispetto alla programmazione originaria, sulla necessità e sulla proporzionalità del numero degli stalli previsti nei singoli quartieri e sugli effetti economici e sociali per residenti, lavoratori e attività commerciali, comprese le eventuali misure di mitigazione. Il documento dovrà inoltre riportare i bus/chilometro programmati e quelli effettivamente svolti nel 2025 e nel 2026, lo stato di attuazione degli incrementi di frequenza sulle principali linee urbane e quello dell’affidamento, mediante procedura di gara, della quota di circa 250.779 bus/chilometro annui prevista dalla programmazione.

Tra le verifiche richieste figurano anche lo stato di attivazione della linea E20, la disponibilità e l’effettiva attuazione dei parcheggi di interscambio e le misure previste per tutelare i residenti delle nuove aree interessate dalla tariffazione. La minoranza chiede quindi che il Consiglio comunale possa valutare tutti gli elementi tecnici, economici e sociali prima di procedere con ulteriori ampliamenti. La posizione politica espressa nella mozione è netta: il nuovo piano della sosta non è condivisibile nella sua attuale configurazione, indipendentemente dal completamento del potenziamento del trasporto pubblico. Ma proprio l’eventuale ritardo nell’attuazione dei servizi programmati costituirebbe, secondo i firmatari, un’ulteriore ragione per fermare l’estensione delle strisce blu e riconsiderare le scelte dell’amministrazione. La questione approderà così nell’aula consiliare, dove il centrosinistra chiederà alla maggioranza di assumere una posizione esplicita su un provvedimento destinato a cambiare radicalmente la gestione della sosta in una parte consistente della città.