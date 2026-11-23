LECCE – Il rilascio delle aree della darsena di Frigole accende le polemiche tra Carlo Salvemini e Giampaolo Scorrano. L’ex sindaco di Lecce rivendica il percorso amministrativo e giudiziario avviato durante il suo mandato e i 3 milioni e 150 mila euro ottenuti per riqualificare l’approdo. L’attuale assessore all’Urbanistica lo accusa invece di aver di fatto chiuso lo specchio d’acqua alla navigazione e allarga il confronto a San Cataldo, dove si sono trasferiti i diportisti della Lega Navale. Il botta e risposta parte dall’orgoglio con cui Salvemini ripercorre la vicenda. “Ci sono giorni nei quali ripensi alle battaglie affrontate, alle decisioni difficili, alle contestazioni subite. E provi un sentimento di orgoglio e di soddisfazione per aver tenuto fede alle tue convinzioni, anche quando sarebbe stato più semplice rinunciare. Oggi è uno di quei giorni. La Lega Navale ha finalmente liberato le aree della darsena di Frigole, dando concreta attuazione a un percorso amministrativo e giudiziario iniziato durante il mio mandato da sindaco. Una vicenda lunga, complessa, segnata da polemiche durissime e da un contenzioso promosso contro le decisioni della nostra amministrazione. Decisioni la cui legittimità è stata riconosciuta dal TAR di Lecce e confermata dal Consiglio di Stato”.

È proprio sul significato di quel rilascio che Scorrano attacca. “L’oramai ex sindaco non perde occasione per autoincensarsi, arrivando ad appuntarsi medaglie persino per il trasferimento volontario dei diportisti della Lega Navale di Frigole verso la darsena di San Cataldo. Se oggi quell’approdo è l’unico a consentire di tenere le imbarcazioni in acqua — e non più a terra, dov’erano tristemente finite negli ultimi anni proprio a causa delle sue scelte amministrative — non è certo per merito suo”. Per Salvemini il punto di partenza era la necessità di regolarizzare gli ormeggi. “Per anni siamo stati accusati di voler cancellare la darsena di Frigole, di voler togliere ai pescatori e ai diportisti un luogo che apparteneva alla storia della marina. La verità era esattamente opposta. Volevamo finalmente superare una situazione di precarietà amministrativa, nella quale l’utilizzo dello specchio d’acqua per gli ormeggi non era accompagnato dai necessari titoli demaniali. Volevamo restituire a Frigole ciò che non aveva mai avuto: un approdo pienamente riconosciuto, sicuro, attrezzato, inserito nella programmazione pubblica e capace di offrire servizi adeguati”.



Scorrano chiama in causa la mozione Rotundo e le priorità urbanistiche della precedente amministrazione. “L’ex primo cittadino dimentica, o fa finta di dimenticare, di aver disatteso la mozione ‘Rotundo’, votata all’unanimità dal Consiglio Comunale, che chiedeva la variante al PRG per la darsena di Frigole (definita foce di un fiume) da zona per allevamento ittico a infrastrutture nautico-portuali. Ha preferito, invece, chiudere di fatto lo specchio acqueo alla navigazione, incurante delle pesanti ripercussioni economiche su chi, da quell’approdo, traeva il proprio sostentamento. Evidentemente, per la passata amministrazione era prioritario portare avanti il progetto del Parco Costiero e la relativa variante urbanistica, quando i due iter avrebbero potuto procedere tranquillamente di pari passo, evitando di perdere tempo prezioso su un’opera che ha trovato attuazione solo diversi anni dopo”. Nella ricostruzione di Salvemini, la variante è uno dei passaggi che hanno permesso di arrivare al progetto oggi in mano al Comune. “Non ci siamo limitati ad affermarlo. Abbiamo acquisito dalla Regione Puglia le aree ex ERSAP, costruito il percorso urbanistico e soprattutto ottenuto 3 milioni e 150mila euro attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo Lecce-Brindisi-Costa Adriatica, per finanziare la riqualificazione dell’approdo. Un progetto che prevede il ripristino delle banchine, la sistemazione del canale d’accesso, la messa in sicurezza delle infrastrutture, la realizzazione dei servizi e delle attrezzature necessarie alla marineria e al diportismo. Un progetto che oggi l’amministrazione comunale sta portando avanti, dopo aver approvato in Consiglio la nostra variante urbanistica necessaria alla sua realizzazione. E c’è un altro risultato importante: la Regione Puglia ha inserito Frigole nel proprio quadro di assetto della portualità, riconoscendola tra i porticcioli. Il progetto ne prevede la qualificazione come punto di ormeggio. È questo il futuro per il quale abbiamo lavorato”.



Scorrano invece sposta il confronto sul bando e sul cantiere della darsena di San Cataldo. “Che dire della decisione di escludere la Lega Navale dal bando per la concessione della darsena di San Cataldo (e, di conseguenza, anche da quella di Frigole), optando per una procedura ristretta con sole quattro ditte invitate — a cui ha partecipato un unico soggetto — con i risultati che tutti oggi conosciamo? E ancora: dal momento che si dichiara così soddisfatto del proprio operato, come giustifica i sette anni di lavori alla darsena di San Cataldo, accumulando circa 1.800 giorni di ritardo rispetto ai poco più di 500 previsti? Un cantiere caratterizzato dall’affidamento a un’impresa priva dei requisiti (poi raggiunta da interdittiva antimafia), da varianti peggiorative e da decine di analisi delle alghe commissionate direttamente a laboratori non accreditati. Il tutto a spese dei cittadini e senza mai riuscire ad aprire la struttura. Di questi fallimenti, ovviamente, non vi è traccia nel post social di autoglorificazione dell’ex sindaco”.



Nel suo intervento Salvemini riconosce il legame della Lega Navale con Frigole e rivendica la responsabilità delle decisioni prese nei sette anni a Palazzo Carafa: “Oggi non provo alcuna soddisfazione per la conclusione dell’esperienza della Lega Navale in quelle aree. Conosco il valore delle attività associative e il legame che tante persone hanno costruito nel tempo con quel luogo. Gioisco invece nel vedere che una scelta compiuta nell’interesse pubblico, difesa anche nei momenti più difficili, ha superato il vaglio della giustizia amministrativa e trova finalmente concreta attuazione. Perché amministrare una città non significa soltanto cercare il consenso. Significa assumersi la responsabilità di decisioni che possono essere contestate, spiegare le proprie ragioni, difenderle con gli atti e avere la pazienza di costruire risultati che magari arriveranno quando non sarai più tu a governare. È una delle lezioni più importanti che porto con me dei sette anni trascorsi alla guida di Lecce. Adesso bisogna completare l’opera, trasformare il finanziamento e il progetto in un approdo finalmente funzionante e restituire alla comunità di Frigole un’infrastruttura che aspetta da troppo tempo. Il risultato più bello non è avere avuto ragione. È vedere che una scelta nella quale hai creduto può diventare qualcosa di concreto e utile per la tua città”.



La replica di Scorrano, dopo la bacchettata a Salvemini, si chiude rivendicando il lavoro della giunta in carica e della società che gestisce l’approdo di San Cataldo: “Non c’è davvero nulla, dunque, per cui gioire. La verità è che la portualità leccese è stata ridotta allo stremo per anni. Se oggi esiste ancora un punto d’attracco operativo lungo la nostra costa, lo si deve esclusivamente agli sforzi dell’attuale amministrazione, che sta portando avanti con caparbietà i progetti CIS e lavora senza sosta per garantire un ormeggio ai diportisti leccesi. Un risultato possibile anche grazie alla fattiva collaborazione della nuova ditta concessionaria della Darsena di San Cataldo, che ringraziamo per l’impegno profuso fino ad oggi”.