Firenze-Squinzano – Una panchina a Firenze per ricordare la salentina Lorena Isceri, vittima di femminicidio per mano dell’ex fidanzato, appena due mesi e mezzo fa.

La 45enne, originaria di Squinzano (qui nel comune del Nord Salento vive la famiglia), lo scorso 4 settembre, fu rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio dell’auto e uccisa dall’ex fidanzato Federico Vella. Quest’ultimo, infatti, l’ha gettata giù da un cavalcavia, lungo l’autostrada A1, a Barberino di Mugello, nei pressi di Firenze. L’uomo poi, a sua volta, si è suicidato davanti alle forze dell’ordine che la stessa Lorena aveva allertato dal suo cellulare.

Oltre all’intero Salento, anche la città di Firenze, dove la 45enne si era trasferita e lavorava da anni, ha partecipato con commozione a quella tragedia. E ora, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma mercoledì prossimo, 25 novembre, ha organizzato un calendario di appuntamenti che coinvolgerà scuole, istituzioni e cittadini. Le manifestazioni rientrano nella decima edizione del Festival dei Diritti e sono state approvate dalla giunta comunale su proposta dell’assessora alle Pari opportunità Benedetta Albanese.

E tra le iniziative previste c’è anche l’inaugurazione di una panchina dedicata proprio alla memoria di Lorena Isceri.