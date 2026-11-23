Brillante risultato sportivo per il ventenne gallipolino Samuele Manno, giunto al secondo posto assoluto nei “Campionati regionali individuali di Marcia su strada (10 x 500 metri)”, tenutisi nei giorni scorsi a Palo del Colle. Iscritto al corso di laurea di Ingegneria informatica, la giovane “promessa” gallipolina milita nella A.S.D. Galatletica Dream Team, e ora ha davanti a sé il prossimo traguardo di “Campione Regionale per la Categoria Promesse (under 23)
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