Strisce blu, il Comune fa le prime concessioni: rinvio all’11 gennaio, 15 minuti di tolleranza e gratis dalle 14 alle 16

LECCE – Il Comune fa le prime concessioni sulle strisce blu, ma non arretra sull’ampliamento della sosta a pagamento. Dopo settimane di polemiche, proteste e appelli delle associazioni di categoria, l’amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone accetta di modificare alcuni punti del piano: l’entrata in vigore delle nuove disposizioni slitta all’11 gennaio 2027, viene introdotto un quarto d’ora di tolleranza su tutti gli stalli e cambiano gli orari nelle nuove zone verdi, dove la tariffa sarà di 80 centesimi all’ora. Si pagherà dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 22, anziché dalle 9 alle 14 con ripresa alle 16. Sarà inoltre istituito un tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria. Sono questi i risultati dell’incontro che si è svolto questa mattina al Comando della polizia municipale, alla presenza del sindaco, dell’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia, del presidente di Sgm Damiano D’Autilia, del direttore Ugo Guacci e del comandante Donato Zacheo, dirigente alla Mobilità.

Piccole aperture che, tuttavia, non sembrano sufficienti a spegnere la protesta contro un piano considerato da commercianti, lavoratori e opposizioni un ulteriore salasso in un periodo di crescente difficoltà economica. Del resto, la macchina organizzativa è già partita: 700mila euro di lavori per installare 121 parcometri, realizzare le nuove strisce blu e completare la segnaletica verticale e orizzontale. Gli interventi sono in corso nell’area della stazione, nei pressi della questura e in via Leuca e dovrebbero concludersi entro il 28 febbraio. Proprio mentre il sindaco incontrava le associazioni di categoria, nella commissione Controllo XI, presieduta da Antonio Rotundo, si consumava un nuovo scontro politico. Una coincidenza di orari che ha impedito all’assessore Capoccia di partecipare all’audizione, suscitando ulteriori polemiche. “Abbiamo ottenuto un primo risultato: le associazioni di categoria vengono finalmente ascoltate”, ha sottolineato il presidente Rotundo. Ma il centrosinistra chiede molto di più: la sospensione del provvedimento e una revisione complessiva delle scelte sulla mobilità. Durissimo il giudizio della dottoressa Claudia Longo di Federimprese, che ha definito “catastrofica” l’estensione dei parcheggi a pagamento in quartieri dove gli stalli gratuiti sono già insufficienti. Il rischio, secondo l’associazione, è che gli automobilisti abbandonino le attività commerciali cittadine per rifugiarsi negli ipermercati, dove parcheggiare non costa nulla.

A pagare il prezzo più alto sarebbero anche i pendolari che ogni mattina lasciano l’automobile vicino alla stazione per raggiungere il posto di lavoro. “Gli stipendi dei lavoratori non sono commisurati al costo della vita e aggiungere ulteriori costi non è sostenibile e non è giusto sul piano etico”, è stato ribadito durante la seduta dalla rappresentante delle imprese. Il capogruppo del Pd Paolo Foresio ha attaccato frontalmente la giunta: “Gli operatori delle ditte incaricate stanno già colorando le strisce bianche di blu. Sono arrivati i parcometri in via di Ussano, nell’area della stazione, a San Pio, poi piazza Partigiani, Santa Rosa e via Leuca. In più, nelle zone già tariffate, sta aumentando esponenzialmente il costo dei grattini, in un periodo totalmente sbagliato, con la crisi economica che schiaccia i redditi”. Per Foresio il rinvio a gennaio non risolve il problema: “Non basta spostare il piano a dopo le attività natalizie. Si ascolti il grido di aiuto di famiglie e commercianti. Questo è un piano totalmente diverso da quello graduale della scorsa amministrazione”. Anche Fabiola Cicirillo, consigliera di Lecce Città Pubblica, ha giudicato tardiva la convocazione delle associazioni. Ancora più duro l’ex assessore alla Mobilità Marco De Matteis, che ha contestato l’introduzione immediata di circa 4mila nuovi stalli a pagamento, a fronte di un’estensione che, secondo la precedente programmazione, sarebbe dovuta avvenire gradualmente fino al 2029. “Volete prendere senza migliorare nulla. Oggi sotto casa mia non pago perché ci sono le strisce bianche. Domani, con le strisce blu in via Merine, dovrò pagare 70 euro per la seconda auto e mi diranno pure che mi stanno facendo uno sconto rispetto ai 140 euro previsti. Durante le elezioni avete promesso tutt’altro e ora adottate il piano di estensione della sosta più grande di sempre”. De Matteis ha ricordato anche la battaglia condotta dall’attuale maggioranza contro i parcheggi a pagamento davanti all’ospedale, introdotti durante l’amministrazione Salvemini e mai eliminati dopo il cambio di governo cittadino.

La critica riguarda soprattutto l’assenza di alternative: poche navette, parcheggi di scambio insufficienti e nessun potenziamento dei servizi per chi utilizza il treno. A difendere il provvedimento è intervenuto il consigliere di maggioranza Paolo Cairo, secondo il quale numerosi residenti e commercianti sarebbero favorevoli alla regolamentazione della sosta e alle nuove tariffe. Una posizione contestata dalle opposizioni, che chiedono riscontri concreti a sostegno di questo presunto consenso. Cairo ha inoltre ricordato che in molte altre città italiane le aree vicine alle stazioni ferroviarie sono interamente occupate da parcheggi a pagamento. Sul fronte delle categorie economiche, Confartigianato Lecce invoca un confronto costruttivo. “Alcuni cambiamenti sono necessari, soprattutto quando si ha una visione chiara degli obiettivi che si intendono raggiungere”, osserva il segretario Emanuela Aprile, sottolineando però che per le imprese artigiane parcheggiare rappresenta spesso una necessità operativa legata a consegne, interventi presso i clienti e trasporto di attrezzature. “L’obiettivo deve essere quello di rendere la città più accessibile e funzionale, senza penalizzare chi contribuisce quotidianamente alla sua economia”. Il braccio di ferro, dunque, continua. L’amministrazione prova ad alleggerire il piano con alcune concessioni e a guadagnare tempo rinviando l’avvio delle nuove tariffe a dopo le festività natalizie, ma le opposizioni e le associazioni più critiche non si accontentano. Il nodo resta l’estensione delle strisce blu nei quartieri popolari e nelle zone finora gratuite, mentre i cantieri procedono e le strisce bianche continuano a diventare blu.