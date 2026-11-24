Il Comitato Pendolari esprime profonda amarezza e delusione, perché un’intera categoria è stata dimenticata: “Alla luce delle modifiche al Piano della sosta riportate dalla stampa odierna, come Comitato Pendolari Pugliesi, constatiamo che, ancora una volta, non emerge alcuna misura concreta a favore dei pendolari ferroviari, leccesi e salentini, nonostante le richieste da noi avanzate, in più occasioni. Chi ogni mattina deve raggiungere la stazione per recarsi al lavoro necessita di soluzioni concrete e realmente praticabili, non di proposte lontane dalla realtà quotidiana.

Invitiamo la Sindaca e l’Assessore al Traffico a sperimentare personalmente il sistema dei parcheggi di interscambio, provando a lasciare l’auto presso il Vito Fazzi e a raggiungere la stazione in autobus, tenendo conto delle esigenze di chi deve prendere un treno già a partire dalle ore 5.00 del mattino. Quando riterranno di volerlo fare, noi saremo disponibili ad accompagnarli, affinché possano constatare – personalmente – le difficoltà che affrontiamo ogni giorno. La soluzione proposta, rispetto allo status quo, comporta un aggravio di spesa non trascurabile (sugli organi di stampa su parla di somme variabili tra 30 e 40 € al mese), per i trasporti, oltre alla minore comodità. Con rammarico, riteniamo doveroso informare tutti i pendolari che, anche alla luce dei correttivi annunciati, il Piano della sosta continua a non tenere conto delle nostre esigenze. Non si può proclamare la volontà di incentivare il trasporto pubblico e, al contempo, penalizzare proprio chi ha già scelto di utilizzarlo quotidianamente”. Adesso la speranza dei pendolari è nella possibilità di un emendamento che possa essere votato nel Consiglio comunale del 27 novembre, in zona Cesarini.