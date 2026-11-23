LECCE – La firma della maggioranza sulla mozione del piano sosta non frena le polemiche che dai banchi della minoranza mettono il dito nella piaga. “Una settimana di riunioni, vertici, documenti e comunicati per partorire una mozione che definire inutile è persino generoso – spiega il capogruppo Pd, Paolo Foresio – Tanto rumore per nulla. Il risultato è la conferma di quanto denunciamo da tempo: il Piano andava sospeso e ripensato integralmente, prima che l’ostinazione politica di questa amministrazione si traducesse in un cortocircuito amministrativo di cui oggi nessuno sembra voler assumere la responsabilità. Oggi si tenta maldestramente di mettere una toppa a decisioni assunte senza un confronto serio, senza valutare le reali esigenze dei cittadini e senza verificarne fino in fondo la fattibilità. Non si governa una città a colpi di imposizioni, salvo poi rincorrere correttivi quando emergono le conseguenze delle proprie scelte”.

Ci sono tutti i presupposti per un Consiglio comunale infuocato il 27 novembre, quando il centrosinistra cercherà di mettere con le spalle al muro ogni consigliere di maggioranza con la sua mozione che chiede di fermare tutto: “L’ostinazione di questa amministrazione si è trasformata in un disastro burocratico, mentre la maggioranza continua a discutere su come uscirne senza ammettere i propri errori – continua Foresio – E il conto di questa incapacità politica e amministrativa, ancora una volta, rischia di essere scaricato interamente sui leccesi. Che meritano soluzioni, non mozioni di facciata”.