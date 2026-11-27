LECCE – Due pass per le auto di famiglia dei residenti delle zone interessate dalle nuove strisce blu e un quarto d’ora di sosta gratuita fino a due volte al giorno. Sono le misure più immediate della mozione sui correttivi al Piano sosta approvata in serata dal Consiglio comunale di Lecce, con 19 sì e 6 no (dopo una riunione fiume durata 10 ore). Il centrosinistra ha tentato di fermare il provvedimento, ma la sua richiesta di sospensione è stata respinta con 21 voti contrari e 10 favorevoli. Il piano partirà quindi l’11 gennaio e prevede 13.274 posti a pagamento (che in realtà si ridurranno per via dei parcheggi rosa e delle strisce gialle di carico e scarico e per le persone diversamente abili), con un’estensione progressiva alle periferie. Maggioranza e opposizione si sono invece ritrovate concordi sul recupero dell’ex Manifattura Tabacchi, riconoscendo all’unanimità l’interesse pubblico del progetto Deghi. Nel pomeriggio, intorno alle 17.30, i lavori sono stati sospesi quando il consigliere Maurizio Botrugno è svenuto in aula ed è stato necessario chiamare il 118.

La mozione del centrodestra, firmata per primo dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Andrea Pasquino, e illustrata dal presidente della Commissione traffico, Luigi Quarta Colosso, affida alla giunta il compito di mettere a punto le agevolazioni. Nei settori verdi, blu e arancione Z14, le famiglie potrebbero ottenere fino a due pass annuali nella zona di residenza pagando soltanto il costo di emissione. La misura esclude chi dispone di almeno due box privati. Per la terza auto l’abbonamento scenderebbe da 190 a 140 euro, con una tariffa di 70 euro nelle zone verdi. Il testo prevede anche un abbonamento mensile da 40 euro per autobus e sosta, un pass pomeridiano da 30 euro per chi lavora, agevolazioni per chi presta assistenza e almeno uno stallo rosa ogni cento posti a pagamento. Perché queste misure diventino operative occorrerà verificarne la sostenibilità nel piano economico-finanziario.

È su quel documento che Marco De Matteis ha chiesto chiarimenti, ricordando che l’asseverazione era attesa entro il 17 novembre. Il consigliere ha contestato anche il modo in cui la maggioranza ha presentato i 500 posti di interscambio in via Giorgio Almirante, via Gino Rizzo, via Cesare Penna, via Vecchia Carmiano e via Amleto Poso. Le cinque aree, ha osservato, sono già gratuite e raggiunte dai mezzi pubblici. Pasquino ha sostenuto che il nuovo piano prevede tariffe più basse di quello precedente. Il capogruppo del Pd Paolo Foresio ha portato in aula una lettura diversa. “Le tariffe nelle zone centrali aumentano del 58%. Se passano queste misure ci saranno cittadini di serie A e di serie B”. Ha definito quella del centrodestra una “mozione Black Friday”, attribuendo le concessioni alle proteste dei quartieri, e ha richiamato le raccolte di firme e le contestazioni di Eurospin e della Provincia sugli stalli di via Cicolella: “Speravamo che si desse ascolto al grido d’allarme proveniente da tanti quartieri di Lecce – ha detto Foresio – Nonostante le raccolte di firme dei cittadini, totalmente ignorati, la città di Lecce sarà colorata di blu. Lecce è la capitale italiana di strisce blu in relazione ai residenti – ha attaccato Foresio – La sindaca dice che le strisce blu gliele hanno chieste i leccesi: allora noi siamo sfortunati perché abbiamo solo incontrato insofferenza e amarezza per questo provvedimento in un periodo economico difficilissimo: se si continua così, rischieremo di pagare anche per attraversare le strisce pedonali: si sospenda il piano e si ascoltino i quartieri”. Il capogruppo Pd ha ricordato l’imbarazzo di tanti consiglieri che hanno lottato contro l’estensione delle strisce blu di Salvemini e che oggi approvano l’estensione del “piano Poli” in silenzio. Il centrosinistra ha ricordato che il piano dell’amministrazione Salvemini prevedeva 9.800 posti a pagamento da attivare entro il 2030, con più autobus e parcheggi di scambio.

Il consigliere di minoranza Toni De Matteis ha ripercorso le date degli atti amministrativi posti in essere, mettendo l’accento sul fatto che Salvemini ha varato il piano sosta prima delle elezioni, in trasparenza: “Durante le elezioni qualcuno ha detto altro: dicevate che si mettevano le mani in tasca ai cittadini con l’estensione delle zone tariffate e poi avete varato un piano sosta che anticipa i tempi e allarga le strisce blu nelle periferie”.

Il consigliere di Lecce Domani, inoltre, ha chiesto dove sia il nuovo piano economico finanziario, che avrebbe dovuto essere asseverato entro il 17 novembre.

Antonio De Matteis ha accusato la maggioranza di aver disatteso l’impegno elettorale a contenere le strisce blu. Giovanni Occhineri ha ricordato il ricorso collettivo di 48 famiglie e ha sollevato il caso di San Pio, dove, a suo giudizio, la perdita di posti gratuiti rischia di spingere altre auto verso il centro. Il dirigente Giacomo Mazzeo ha chiarito che spetta alla giunta individuare le aree in cui regolamentare traffico e sosta. Dai banchi di Lecce Città Pubblica il provvedimento è stato giudicato “iniquo, affrettato e calato dall’alto”. Antonio Rotundo, consigliere del Pd, ha ricordato i manifesti dei commercianti contro l’estensione dei parcheggi a pagamento e ha incalzato il centrodestra. “Per non schiantarvi avete concesso qualcosa”. Il consigliere di Lecce Domani Christian Gnoni ha ricondotto la discussione al piano approvato dalla maggioranza il 15 dicembre 2025 e ha richiamato il parere del comandante della polizia locale, Donato Zacheo. “La mozione è un atto d’indirizzo e il parere del comandante Donato Zacheo rimanda alla verifica dei conti. Prima si ascolta la città, poi si programma e infine si decide”.

All’accusa del centrosinistra di voler fare cassa, Adriana Poli Bortone ha risposto indicando come obiettivo la riduzione delle auto in città: “Stiamo costruendo un nuovo modello di mobilità nel quale il trasporto pubblico assume finalmente un ruolo centrale”. Poi, la sindaca ha citato i 29.403 lavoratori che arrivano da altri comuni, pari a 311,5 ogni mille residenti secondo i dati Istat elaborati dalla Svimez. “L’indagine regionale Asset stima circa 108 mila spostamenti giornalieri in ingresso, l’82,7% in auto, il 9,8% in autobus e il 5,1% in treno”. Poli Bortone ha ricordato anche le circa 750 auto ogni mille abitanti rilevate da Legambiente e i quasi 236 mila passeggeri in più sugli autobus urbani nel 2025, per una crescita del 16 per cento. Ha difeso la rete filoviaria e rilanciato la proposta del sindaco di Cavallino, Bruno Ciccarese Gorgoni, di integrare i collegamenti con i comuni della prima cintura. “Lecce e i comuni contermini costituiscono ormai una grande area urbana”, ha aggiunto, sollecitando Regione e Provincia ad approvare il Piano di bacino. Con la Provincia e il Consorzio Asi sarà valutata la possibilità di un parcheggio di scambio nella zona industriale.

Il voto sull’ex Manifattura Tabacchi ha raccolto il consenso di tutta l’aula. Su un’area di 250 mila metri quadrati, abbandonata da oltre dieci anni, Deghi propone di insediare un polo produttivo e logistico da 54 mila metri quadrati coperti, con 130 posti di lavoro previsti. Il Consiglio ha riconosciuto l’interesse pubblico dell’intervento con un atto d’indirizzo. L’autorizzazione unica spetta alla Zes, ha precisato l’assessore all’Urbanistica Gianpaolo Scorrano, spiegando che l’azienda aveva trasmesso due giorni prima la documentazione per la valutazione ambientale strategica. Poli Bortone ha ringraziato l’imprenditore salentino per aver scelto di investire a Lecce. “Ha avuto il coraggio di restare nella nostra piccola città e si è affermato a livello internazionale dopo essere partito dal nulla”.

L’intervento comprende ristrutturazioni, ampliamenti e un parziale cambio di destinazione d’uso. L’edificio direzionale su viale della Repubblica sarà demolito e ricostruito per ospitare gli uffici Deghi e spazi per la ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Sul tetto della piattaforma logistica sono previsti 792 posti auto su 13 mila metri quadrati e un impianto fotovoltaico da 700 kW. Lungo la ferrovia il progetto destina a verde 21.846 metri quadrati, accessibili da via Melcarne, che sarà completata fino allo scalo di Surbo. L’azienda cederà inoltre i terreni per ricavare due corsie in via Dorso, mentre la rotatoria di viale della Repubblica sarà adeguata ai maggiori flussi di traffico.

Nel dibattito Paolo Cairo, di Forza Italia, ha insistito sulle prospettive economiche e occupazionali. Alessio Poso, di Io Sud, ha sottolineato il “valore pubblico dell’intervento”. Dai banchi del Pd Foresio ha espresso apprezzamento per il recupero del complesso, mentre Lecce Città Pubblica ha chiesto maggiore attenzione alle ricadute urbanistiche.

Senza voti contrari sono passati anche i tre riconoscimenti cittadini. La cittadinanza onoraria è stata conferita a Francesco Moriero, bandiera del Lecce ed ex calciatore della Nazionale, e a Carlo Fabio Marcello Calcagni, colonnello del Ruolo d’onore dell’Esercito italiano. L’aula ha assegnato la cittadinanza benemerita alla memoria del professor Vinicio Marangio. Con 27 sì è stato approvato il Piano per il diritto allo studio 2027, che vale oltre 3,4 milioni di euro. La mensa prevede 2.200 pasti al giorno al costo unitario di 5,50 euro. Al trasporto scolastico, che serve 170 alunni, di cui sette con disabilità, vanno oltre 900 mila euro. Altri 270 mila serviranno ad acquistare due scuolabus. Voto unanime anche per oltre un milione di euro destinato all’area sportiva della Stomeo-Zimbalo e per due stanziamenti da 300 mila euro ciascuno alle scuole Diaz e De Amicis.

Sul fronte dei servizi sociali, il Consiglio ha approvato all’unanimità la convenzione e il cofinanziamento del Piano sociale di zona 2026-2028. Con 20 sì e 9 astensioni sono passati gli stanziamenti di oltre 50 mila euro per il buono minori e di 112 mila euro per la centrale termica di Palazzo Carafa. Via libera unanime anche all’acquisizione gratuita di cinque particelle ex Ersap per l’Ecomuseo delle bonifiche, finanziato con 1,3 milioni di euro attraverso il Cis, e di altre aree per la rete ecologica del Rauccio. Entrano inoltre gratuitamente nel demanio stradale comunale terreni privati destinati all’uso pubblico da oltre vent’anni.

L’aula ha riaperto all’unanimità i termini della definizione agevolata delle entrate comunali. La delibera 292 offre una nuova finestra ai contribuenti che non avevano presentato domanda entro il 18 settembre. Il regolamento, approvato il 24 giugno con la delibera 117, riguarda Imu, Tari, Tosap, Icp, Cup, Tarig e le liti pendenti. È passato anche l’assestamento di bilancio, che comprende oltre 224 mila euro assegnati dalla Regione per le iniziative natalizie, una cifra record secondo Foresio.

Polemiche sui debiti fuori bilancio. Dei 16 riconosciuti dal Consiglio, 14 fanno capo al settore della polizia locale e 13 di questi sono legati agli autovelox, come ha rilevato il consigliere Gnoni. La minoranza ha votato contro dopo aver chiesto di sospendere i rilevatori in attesa di chiarimenti sull’omologazione.