Turismo, da gennaio + 11% di presenze straniere in Puglia

Da gennaio ad agosto 2026, gli arrivi e le presenze di turisti in Puglia sono cresciuti rispettivamente del 2% e del 3%, con un balzo dei visitatori di origine straniera, per entrambe le voci, del +9% e +11%. Lo rende noto la Regione Puglia in una nota. I dati saranno certificati al Tgg 2026 di Rimini, a cui la Regione parteciperà assieme a 90 imprese della filiera turistica, tra cui 5 consorzi, 8 gruppi alberghieri e 6 startup.

“La Puglia – commenta il presidente della Regione, Antonio Decaro – è una destinazione capace di consolidare la sua attrattività e di registrare ulteriori margini di crescita soprattutto sul mercato internazionale dove registriamo un forte incremento dei mercati tedesco, francese, e statunitense per presenze”. Il governatore sottolinea che lo sviluppo “non è uniforme su tutto il territorio regionale” e per questo, all’appuntamento riminese, verranno rese note le iniziative relative alla “nuova strategia delle Aree interne, che punta alla redistribuzione dei flussi, alla diversificazione dell’offerta e allo sviluppo di nuove filiere turistiche capaci di coinvolgere nuovi attori turistici”.

Per quanto riguarda la partecipazione al Tgg 2026 di Rimini, lo stand pugliese sarà articolato in aree distinte. Il cuore operativo sarà l’area B2B, con 46 postazioni che accolgono 90 imprese del turismo pugliese. L’evento sarà l’occasione per far incontrare gli attori del turismo pugliesi con i buyer internazionali. Cinque i temi dei panel previsti: aree interne, ciclovie e cammini, residenti felici e destinazioni migliori, nuove imprese e arti, eventi e festival.