La Città di Otranto al TTG Travel Experience di Rimini dal 14 al 16 ottobre

OTRANTO (Lecce) – Dal 14 al 16 ottobre 2026 il Comune di Otranto ritorna al TTG Travel Experience di Rimini con l’obiettivo di promuovere il proprio territorio e l’offerta turistica, in collaborazione con l’associazione Vivere Otranto.

Il TTG è la fiera italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, un laboratorio di idee per operatori di tutto il mondo, una fonte di informazione e ispirazione per la ricerca di nuove tendenze e format turistici. Il TTG rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare i territori, promuovere le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche e dialogare direttamente con i principali operatori del turismo nazionale e internazionale.

Nello stand della Città di Otranto sarà promossa la “destinazione Otranto”. L’obiettivo è consolidare la presenza sul mercato turistico nazionale e internazionale, presentando le nuove offerte e i progetti di valorizzazione locale e attivando nuove forme di collaborazione con agenzie, tour operator e stakeholder strategici per intercettare i flussi turistici e creare nuove opportunità.

Il 15 ottobre,nello spazio della Regione Puglia, PadiglioneA3, la Città di Otranto ha programmato la conferenza “Orizzonti a due ruote: Otranto punta sulla mobilità lenta e investe nelle ciclovie”, nella quale si affronterà il tema del turismo lento che rigenera territori e persone, nuovi orizzonti a due ruote, investendo sulla mobilità lenta che sta ridisegnando il futuro del viaggio. Si parlerà di cambiamento, innovazione, sostenibilità e bellezza lungo le ciclovie, tutti elementi di forza per il turismo della costa adriatica e su cui il Comune di Otranto sta puntando.

Alla conferenza parteciperanno:

Avv. Francesco Bruni, sindaco di Otranto

Dott.ssa Cristina De Benedetto, vicesindaco e Ass. al Turismo del Comune di Otranto

Dott. Michele Tenore, Presidente Ente Parco “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”

Dott.ssa Graziana Giannetta, vicepresidente Federalberghi