Social network, Vespucci: «Serve una patente digitale a punti. La libertà di parola non può diventare libertà di insultare»

Dall’identità digitale obbligatoria alle sanzioni per chi minaccia e diffama: la proposta di Marco Vespucci per responsabilizzare i cittadini e trasformare i social in uno spazio di convivenza civile. «Nel mondo reale rispondiamo delle nostre azioni. Perché online dovrebbe essere diverso?»

Il dibattito nato a Lecce attorno alle offese rivolte sui social alla sindaca Adriana Poli Bortone, e le successive dichiarazioni del vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, riporta al centro dell’attenzione una questione che va ben oltre la politica locale: siamo davvero consapevoli delle responsabilità che derivano dall’utilizzo dei social network?

A intervenire è Marco Vespucci, imprenditore ed esperto del settore tecnologico, che invita ad affrontare il problema non soltanto attraverso la condanna dei singoli episodi, ma con una riforma strutturale delle regole che disciplinano la nostra presenza digitale.

«Oggi una persona può trascorrere più tempo sui social network che nelle piazze della propria città. Attraverso uno smartphone comunica, lavora, esprime opinioni, costruisce relazioni, influenza il pensiero degli altri e, talvolta, arriva persino a condizionarne la reputazione e la vita privata. Eppure continuiamo a considerare questi strumenti come semplici applicazioni, dimenticando che sono diventati vere e proprie piazze pubbliche».

Secondo Vespucci, il problema nasce proprio dalla distanza tra il mondo fisico e quello digitale.

«Nella vita reale sappiamo che determinati comportamenti comportano conseguenze. Non possiamo minacciare qualcuno per strada, perseguitarlo o diffamarlo senza rischiare di risponderne davanti alla legge. Sui social, invece, troppi utenti sono convinti che basti nascondersi dietro uno schermo, magari utilizzando un profilo falso, per potersi comportare senza alcuna responsabilità».

Una vera identità digitale per ogni cittadino

La prima proposta riguarda l’introduzione di un sistema di identificazione digitale verificata per accedere ai principali social network.

«Abbiamo già strumenti come SPID e Carta d’Identità Elettronica. Possediamo quindi tecnologie e infrastrutture sulle quali costruire un sistema di identificazione sicuro. Perché non studiare un modello europeo che consenta di associare ogni account social a una persona realmente identificata?».

Il principio, spiega Vespucci, non sarebbe quello di rendere pubblici nome, cognome e dati personali di ogni utente, ma di garantire che dietro ogni account esista un’identità verificabile dalle autorità competenti, nei casi e con le garanzie previste dalla legge.

«Un cittadino deve poter utilizzare uno pseudonimo e tutelare la propria riservatezza. Ma anonimato verso gli altri utenti non deve significare impunità davanti alla legge. La privacy è un diritto, non uno scudo per chi minaccia, perseguita o diffama».

Un sistema del genere potrebbe rendere molto più difficile la creazione di account falsi utilizzati per molestie, minacce e campagne diffamatorie, facilitando anche le indagini delle forze dell’ordine.

«Non possiamo pretendere che una persona offesa debba affrontare un percorso lungo e complesso soltanto per tentare di individuare chi si nasconde dietro un profilo creato per danneggiarla. La tecnologia deve servire anche a proteggere i cittadini».

La patente digitale a punti: chi sbaglia deve risponderne

Ma la proposta più innovativa riguarda l’introduzione di una vera e propria patente digitale a punti, ispirata al sistema già utilizzato per la guida dei veicoli.

«Per guidare un’automobile dobbiamo conoscere le regole, possedere una patente e accettare che le violazioni possano comportare multe, perdita di punti e, nei casi più gravi, sospensione del diritto di guidare. Perché non ragionare su un principio analogo per l’utilizzo dei social network?».

Il modello immaginato da Vespucci prevederebbe un sistema progressivo di responsabilizzazione.

Chi utilizza correttamente le piattaforme continuerebbe a farlo senza limitazioni. Chi invece commette violazioni accertate potrebbe essere sottoposto, secondo la gravità dei comportamenti, a richiami, sanzioni economiche nei casi previsti dalla legge, perdita di punti e sospensioni temporanee dell’utilizzo dei social.

Nei casi più gravi o di reiterazione, si potrebbe arrivare anche all’esclusione prolungata o definitiva da determinate piattaforme, attraverso procedure rigorose, proporzionate e soggette a controllo e ricorso.

«Non parlo di punire chi esprime un’opinione scomoda o critica un’amministrazione. Parlo di chi utilizza sistematicamente i social per minacciare, perseguitare, diffamare o colpire altre persone. Se una violazione ha conseguenze nella vita reale, non vedo perché debba diventare irrilevante quando viene commessa attraverso uno smartphone».

Educazione civica digitale: imparare a rispettare le regole prima di pubblicare

La repressione, tuttavia, non può rappresentare l’unica risposta.

Per Vespucci è necessario introdurre una vera cultura dell’educazione civica digitale, a partire dalle scuole e coinvolgendo anche gli adulti.

«Insegniamo ai ragazzi le regole della convivenza civile, il rispetto delle istituzioni e i principi della Costituzione. Ma oggi una parte importante della vita sociale si svolge online. Dobbiamo quindi insegnare anche cosa significa pubblicare un contenuto, condividere un’accusa, diffondere informazioni non verificate o rivolgere un’offesa a qualcuno».

L’educazione civica digitale dovrebbe spiegare concretamente la differenza tra critica, satira, insulto, diffamazione e minaccia, affrontando anche temi come il cyberbullismo, la tutela della reputazione e il rispetto della privacy.

«Non basta consegnare uno smartphone a un ragazzo e confidare nel suo buon senso. E non possiamo neppure presumere che un adulto, soltanto perché maggiorenne, abbia automaticamente compreso le responsabilità della comunicazione digitale».

La libertà di critica deve rimanere intoccabile

Vespucci sottolinea un punto fondamentale: regolamentare i social non deve trasformarsi in uno strumento per mettere a tacere il dissenso.

«Un cittadino deve essere libero di criticare un sindaco, un assessore, un imprenditore o qualsiasi altro soggetto pubblico. Deve poter contestare decisioni, denunciare problemi e manifestare il proprio disaccordo, anche utilizzando parole dure quando rimangono nei limiti della legge».

La distinzione è essenziale: una critica severa, una denuncia documentata o un’opinione impopolare non possono essere automaticamente considerate comportamenti sanzionabili.

«La libertà di espressione è un pilastro della democrazia. Ma libertà di espressione non significa diritto di minacciare, perseguitare o diffamare. E soprattutto non significa che chiunque si senta offeso possa decidere autonomamente di punire chi lo ha criticato».

Per questo motivo, ogni eventuale sistema sanzionatorio dovrebbe prevedere regole chiare, valutazioni imparziali, possibilità di difesa e controllo delle autorità competenti.

Le piattaforme devono assumersi le proprie responsabilità

La responsabilità, secondo Vespucci, non può ricadere esclusivamente sui cittadini.

«I grandi social network hanno costruito una parte enorme del proprio successo sulla partecipazione degli utenti. Non possono limitarsi a beneficiare di milioni di interazioni quotidiane senza contribuire in maniera concreta alla sicurezza degli ambienti digitali che gestiscono».

L’Unione europea ha già introdotto con il Digital Services Act obblighi per le piattaforme, tra cui strumenti di segnalazione, trasparenza nelle decisioni di moderazione e possibilità di contestare determinati provvedimenti.

Ma per Vespucci occorre aprire una riflessione ulteriore: costruire un sistema di identificazione e responsabilizzazione degli utenti, compatibile con i diritti fondamentali e coordinato a livello europeo.

«La tecnologia per sviluppare sistemi di verifica dell’identità esiste. La vera questione è decidere come utilizzarla, tutelando contemporaneamente sicurezza, riservatezza e libertà di espressione».

«Abbiamo portato la nostra vita sui social. Ora dobbiamo portarci anche le regole della convivenza civile»

La conclusione di Vespucci è un invito alle istituzioni ad affrontare un cambiamento ormai inevitabile.

«Non possiamo continuare ad affidare esclusivamente al buon senso individuale la convivenza digitale. Il buon senso è fondamentale, ma non è sufficiente. Anche nella società reale esistono persone rispettose delle regole e altre che le violano. Ed è proprio per questo che abbiamo leggi, controlli e sanzioni».

Secondo l’imprenditore, la sfida non è limitare l’accesso alla tecnologia, ma accompagnarne l’evoluzione con una maggiore consapevolezza dei doveri individuali.

«Abbiamo digitalizzato i documenti, i pagamenti, i servizi pubblici, il lavoro e persino una parte delle nostre relazioni personali. È arrivato il momento di digitalizzare anche il concetto di responsabilità civica.»

E conclude con una riflessione:

«Se per guidare un’automobile serve una patente, forse è arrivato il momento di chiederci perché per raggiungere migliaia di persone con un semplice clic, influenzarne le opinioni e potenzialmente danneggiarne la reputazione non debba esistere un sistema altrettanto serio di responsabilità. Perché dietro ogni profilo c’è una persona. E dietro ogni parola devono esserci delle conseguenze, quando quella parola viola la legge».