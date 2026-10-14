Squinzano, premio speciale del Senato agli studenti dell’Istituto Comprensivo per il progetto “Testimoni dei diritti”

SQUINZANO – Un prestigioso riconoscimento nazionale per l’Istituto Comprensivo di Squinzano, che sarà premiato dal Senato della Repubblica per il lavoro svolto nell’ambito del progetto “Testimoni dei diritti”, dedicato alla promozione dei valori costituzionali e della cittadinanza attiva. Il prossimo 26 ottobre, alle 9.30, una delegazione di senatori sarà ospite del plesso Abbate, in via Moretto 14, per consegnare un premio speciale alle classi della scuola secondaria che hanno partecipato all’iniziativa nell’anno scolastico 2025/2026. Un risultato importante che valorizza l’impegno degli studenti e dei docenti, protagonisti di un percorso educativo incentrato sulla conoscenza dei diritti fondamentali, sul rispetto delle regole e sui principi che costituiscono le fondamenta della convivenza democratica.

Attraverso le attività del progetto, gli alunni hanno avuto l’opportunità di approfondire i valori sanciti dalla Costituzione, sviluppando spirito critico, sensibilità e una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società. Il riconoscimento del Senato premia proprio la qualità di questo lavoro, che ha saputo trasformare l’educazione civica in un’esperienza concreta di crescita e partecipazione. La visita della delegazione parlamentare rappresenterà un momento significativo per l’intera comunità scolastica, oltre che un’occasione per ripercorrere le attività realizzate e condividere i risultati raggiunti. Al centro dell’esperienza formativa ci sono stati i principi della legalità, della solidarietà e del rispetto della dignità umana, affrontati attraverso un percorso didattico che ha coinvolto attivamente gli studenti. Grande soddisfazione viene espressa dall’Istituto Comprensivo, guidato dalla dirigente scolastica Loredana De Simone, che considera il premio non soltanto un traguardo prestigioso, ma anche uno stimolo a proseguire nell’impegno educativo e culturale. L’obiettivo è continuare a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di contribuire alla costruzione di una società più giusta, solidale e inclusiva. La cerimonia del 26 ottobre sarà dunque una giornata di festa per la scuola e per Squinzano, che vedrà riconosciuto a livello istituzionale il valore di un progetto fondato sull’educazione ai diritti e sulla partecipazione democratica.