NARDO’ (Lecce) – Continuano gli appuntamenti di “Spiritus Mundi”, la rassegna di musica, teatro e conferenze, giunta alla seconda edizione, a cura del Mu.Di.Na., il Museo Diocesano di Nardò, con la direzione artistica di Giuseppe Tarantino. Per la seconda tappa del viaggio 2026-2027, la rassegna torna nella sua ambientazione abituale: la meravigliosa Cappella “San Filippo Neri” del Museo Diocesano di Nardò (Piazza Pio XI).

In scena domenica 22 novembre alle ore 19.30 c’è “NAVE SILENTE”, un progetto musicale di e con Gianluca Gianluca Longo (inuk e mandolino), in scena con Mario Esposito (contrabbasso).

Gianluca Longo, musicista e compositore salentino, specialista delle corde, propone il suo “Nave Silente”, progetto musicale ispirato al tema dei viaggi invisibili, traversate che non fanno rumore ma che cambiano per sempre il destino di chi le compie. Il musicista salentino con la sua mandola racconta di navi senza bandiere, cariche di voci, respiri, paure e speranze: un simbolo dell’immigrazione contemporanea e del viaggio come esperienza umana universale.

La musica diventa mare, attesa, notte. Suoni minimali e stratificati evocano il movimento lento delle onde, il silenzio forzato di chi attraversa confini senza poter lasciare traccia, e il battito irregolare di cuori sospesi tra un “prima” e un “forse”. Le composizioni intrecciano frammenti sonori che richiamano lingue, preghiere e memorie lontane, creando un paesaggio emotivo più che narrativo.

Nave Silente non racconta una sola storia, ma molte: storie di partenze obbligate, di identità che si trasformano durante il viaggio, di corpi in movimento e radici che resistono. È un progetto che invita all’ascolto profondo, alla sospensione del giudizio, e alla consapevolezza che ogni viaggio migratorio è prima di tutto un atto di sopravvivenza e di speranza.

Gianluca Longo ha studiato chitarra classica presso il Conservatorio di Monopoli ed è laureato in Filosofia presso l’UniSalento di Lecce. La passione per le sonorità tradizionali della sua terra nasce grazie ai continui stimoli ricevuti dalla famiglia e dalle persone anziane a lui vicine. La madre è poetessa e cantrice di canti e “cunti” tipici della tradizione; il nonno, noto barbiere-mandolinista del paese (Torchiarolo BR), trasmette al nipote la tecnica e la passione per il mandolino. Successivamente ha seguito numerosi corsi di perfezionamento sulla tecnica degli strumenti a plettro. Dal 2004 è membro stabile dell’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” di cui è stato coordinatore generale. Al suo attivo numerosissime e prestigiose collaborazioni, lavori discografici e la composizione di diverse colonne sonore per il cinema ed il teatro.

Il Mu.Di.Na. si trova nel cuore del centro storico di Nardò, al primo piano dell’antico Seminario: offre un percorso attraverso sette ampie sale espositive, due lunghi corridoi e un allestimento suggestivo che ripercorre oltre 900 anni di arte e spiritualità. Un luogo dove la bellezza incontra la storia: dai preziosi arredi del Tesoro della Cattedrale (risalente al 1099) fino alle opere provenienti dalle chiese di tutta la diocesi.

Biglietto unico con visita al Museo e concerto al costo di 10 euro.