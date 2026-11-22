LECCE – Ultima domenica di divertimento nell’hub Kids del Castello Carlo V di Lecce all’interno del tema del mese di novembre dei laboratori domenicali di Open Kids “Manuf-Arti della preistoria”, prima di dedicarsi ai laboratori sul Natale. Domenica 22 novembre, dalle 17 alle 19 si lavorerà sui “Graffiti in grotta”. In questo laboratorio creativo, bambine e bambini scopriranno i segreti di questa millenaria tecnica di incisione, ripercorrendo le orme dei primi “artisti della pietra” per capire come venivano realizzati i celebri graffiti. Ogni partecipante preparerà la sua speciale “lastra di roccia” stratificata e poi, attraverso la tecnica del graffito, darà vita a simboli, scene di caccia e animali stilizzati, proprio come se incidesse sulla pietra delle antiche caverne (costo 10 euro, 6 per fratelli o sorelle; info: +39 351 494 1192).

Visitabile fino al 10 gennaio 2027 e allestita nei sotterranei del Castello Carlo V, prosegue la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (Info: https://www.ilcastellodilecce.it/la-materia-dei-sogni/).

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite, sulle mostre e sulle attività al Castello Carlo V sono sul sito www.ilcastellodilecce.it e i biglietti sono disponibili nella sezione “Orari e biglietti”. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.

Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” è un’associazione temporanea di imprese composta da The Monuments People SCS ETS, Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Socioculturale SCS, che da ottobre 2025 – con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e numerosi partner di progetto – affianca il Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V.