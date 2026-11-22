GALLIPOLI / LECCE – Fare della cartapesta non soltanto un patrimonio storico da custodire, ma un linguaggio vivo capace di unire il territorio e farsi portavoce di battaglie civili. Con questo obiettivo i sindaci di Gallipoli, Flavio Fasano, e di Lecce, Adriana Poli Bortone, hanno presentato oggi in conferenza stampa le basi di un vero e proprio gemellaggio culturale tra le due città nel segno dell’antica arte cartapestaia, inaugurato simbolicamente dalla realizzazione di due monumentali scarpe rosse per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Nata da un confronto istituzionale tra i due primi cittadini nella scorsa primavera, l’intesa punta a mettere in rete due eccellenze complementari del Salento: la storica scuola leccese e la vivace tradizione gallipolina, legata sia ai grandi carri allegorici sia ai pupi di fine anno. Come sottolineato nel corso dell’incontro, il rilancio della cartapesta rappresenta oggi una sfida identitaria fondamentale per l’intero territorio, chiamato a valorizzare le proprie radici artigianali anche per riscattare le ferite inferte al paesaggio e all’economia locale dalla Xylella.

Il primo frutto concreto di questo percorso porta la firma dei giovani maestri cartapestai di Gallipoli – tra cui Roberto Perrone, in arte Pero – che in appena dieci giorni di intenso lavoro hanno plasmato le due installazioni raffiguranti le scarpe rosse. Entrambi i sindaci hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale agli artigiani per la straordinaria serietà e dedizione dimostrate, avendo portato a termine l’opera nonostante un grave lutto familiare che ha colpito proprio in questi giorni uno dei protagonisti del progetto.

Le due opere saranno al centro di un doppio appuntamento istituzionale nella giornata del 25 novembre, che vedrà la presenza congiunta dei due sindaci. La mattina, alle ore 11:00, Fasano e Poli Bortone presenzieranno all’evento dedicato alla ricorrenza a Gallipoli. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, i due primi cittadini si ritroveranno a Lecce, dove le scarpe rosse saranno collocate nel cuore del centro storico, accanto al Sedile – luogo simbolo dove già sorge la statua di Sant’Oronzo, anch’essa realizzata in parte in cartapesta – facendo da cornice a una manifestazione con momenti di danza, recitazione e riflessione. Successivamente, l’installazione leccese entrerà a far parte dell’esposizione permanente del Museo Storico della Città, affinché il messaggio resti vivo tutto l’anno.

Lo sguardo delle due amministrazioni è già rivolto ai prossimi passi per strutturare questa alleanza. Fasano e Poli Bortone hanno infatti annunciato l’intenzione di sottoscrivere a breve un protocollo d’intesa – coinvolgendo la Camera di Commercio e altri partner – per sostenere la Biennale della Cartapesta promossa dal capoluogo salentino insieme a Gallipoli e per avviare forme di scambio creativo, come l’esposizione dei carri allegorici gallipolini a Lecce durante il periodo di Carnevale.

«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del sindaco Poli Bortone di creare un gemellaggio sulla cartapesta, valorizzando una tradizione che a Gallipoli vive attraverso i carri allegorici e i pupi del 31 dicembre», ha dichiarato il sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano. «Il 25 novembre ci ha offerto l’occasione per concretizzare subito questa intesa. Desidero sottolineare il valore umano e il senso di responsabilità dei nostri giovani cartapestai, che hanno onorato l’impegno preso con il cuore nonostante un momento personale molto doloroso».

«La cartapesta è un tratto fondamentale della nostra identità culturale che dobbiamo preservare e rilanciare insieme, coinvolgendo anche la Camera di Commercio e unendo le forze per la Biennale», ha aggiunto il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone. «Queste opere hanno un forte impatto visivo, ma la battaglia contro la violenza sulle donne deve proseguire tutto l’anno sul piano educativo, soprattutto tra i giovani. Per questo, dopo l’esposizione accanto al Sedile, le scarpe rosse resteranno visibili in modo permanente nel nostro Museo Storico».