A processo per maltrattamenti la compagna lo perdona ma lui è recidivo: “Ti butto la benzina e ti metto fuoco”

TAVIANO (Lecce) – La compagna lo “perdona” reintegrandolo in casa dopo una prima denuncia sfociata in un processo in cui è finito sul banco degli imputati per maltrattamenti ma, a distanza di mesi, sempre con la stessa accusa, il convivente viene allontanata di casa con un provvedimento del giudice. Nei guai, così, per la seconda volta, finisce un 40enne di Taviano. Dalle indagini svolte dopo una nuova denuncia della donna, assistita dall’avvocato Giorgio Caroli e depositata negli uffici della caserma dei carabinieri, dal 2023 l’uomo si era convinto che la compagna intrattenesse delle relazioni fedifraghe adottando atteggiamenti di controllo come controllare compulsivamente gli accessi su WhatsApp e chiedendo persino spiegazioni sui ritardi, di pochi minuti, della donna.

In più occasioni, l’avrebbe minacciata di metterle fuoco: “Ti butto due litri di benzina e ti metto fuoco”. Tramite un’apposita app ne avrebbe controllato le telefonate ricevute dalla donna obbligandola a effettuare screenshot dei numeri contattati; il 30 agosto, per aver visto la compagna ritratta in una foto con un collega su WhatsApp aperta sul computer di famiglia, l’avrebbe dapprima offesa e poi afferrata per il collo e la bocca affinché non urlasse per chiedere aiuto. Altri episodi di gelosia: il 10 ottobre quando avrebbe tempestato di telefonate la donna e alla mancata riposta l’avrebbe intercettata per strada intimandole di fermarsi e pretendendo di aggiornarlo sull’organizzazione della giornata.

Altre minacce il 17 ottobre in occasione di un festeggiamento condite da un’aggressione con calci agli stinchi. L’uomo le avrebbe contestato di passare la serata con delle amiche in un bar. In tal modo la persona offesa sarebbe stata costretta a vivere in condizioni di vita penose e sempre assalita dal terrore. Per il giudice Angelo Zizzari che ha applicato la misura del divieto di avvicinamento l’indagato “ha reiteratamente tenuto condotte lesive della dignità della persona offesa pronunciando parole offensive e gravi minacce avendo poi comportamenti estremamente ossessionanti e violenti così rendendo la vita insostenibile della vittima”. Nelle scorse ore si è svolto l’interrogatorio di garanzia dell’uomo, assistito dall’avvocato Marco Comi.