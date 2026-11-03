Nei cellulari custodivano sticker pedopornografici: indagati due “della gang del bosco” e vittima aggressione

GALATINA (Lecce) – Spuntano altre grane giudiziarie per due presunti componenti – rispettivamente di 17 e 15 anni – della cosiddetta “gang del bosco” di Galatina e per la stessa vittima delle aggressioni, ora 18enne. Tutti sono indagati con l’accusa di pornografia minorile mentre il bersaglio dei pestaggi risponde anche di detenzione e condivisione di materiale pedopornografico. Nel corso dell’udienza preliminare, i tre hanno scelto di accedere al beneficio della messa alla prova della durata di 6 mesi per i componenti della gang e di 10 mesi per la vittima, un ragazzo come si ricorderà diabetico.

I nuovi sviluppi investigativi sono emersi grazie a una consulenza eseguita dagli ingegneri Salvatore Sambati e Antonio Ratano sui telefonini dei tre ragazzi all’indomani del sequestro del cellulare nell’immediatezza dell’apertura delle indagini sul pestaggio del 18enne. E dallo spulcio delle memorie è emerso un sottobosco raccapricciante: nel telefonino del 17enne sono stati estrapolati cinque sticker dal contenuto pornografico realizzati utilizzando minorenni; nel cellulare del 15enne sono stati recuperati tre sticker dello stesso contenuto ma, forse in modo ancor più sorprendente, il materiale più corposo si nascondeva nel telefonino nel cellulare della vittima delle aggressioni: gli ingegneri, nominati dalla procura dei minori, hanno trovato sette video dal contenuto pedopornografico scaricati da un social network che deteneva nella memoria del telefono in una specifica cartella.

Ulteriori indagini hanno permesso di rilevare come sempre lo stesso 18enne abbia condiviso con gli utenti di tre distinte chat WhatsApp uno sticker dal contenuto pedopornografico. Nello specifico, le condivisioni risalirebbero al 21 gennaio; al 26 marzo e al 14 aprile 2025. Per l’inchiesta principale, sette giovani hanno deciso di accedere alla messa alla prova nella stessa udienza inmentre un ottavo ragazzo sarà giudicato con il rito ordinario. Il collegio difensivo è composto,